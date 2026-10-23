Kiviselg: Venemaa vassib oma sõjaliste edusammude kohta

Lõppeval nädalal jätkas Venemaa oma Ukrainas saavutatud edusammude liialdamist ning ulatuslikke rünnakuid Ukraina energeetika- ja tsiviiltaristu pihta. Lahingukokkupõrgete arv rindel kasvas teist nädalat järjest ja Venemaa kaotused ületasid kolmel päeval 2000 piiri.

"Venemaa juhtkond püüab järjekindlalt kujutada arenguid Ukraina sõjas tunduvalt paremas valguses, kui need on tegelikult. Venemaa president Vladimir Putin väitis 16. oktoobril toimunud Vene ühendväegrupi varujuhtimispunkti külastuse ajal, et Venemaa on sel aastal suutnud vallutada 310 asulat ja 6500 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumit," lausus luurekeskuse ülem Ants Kiviselg iganädalasel pressikonverentsil.

Kiviselg rääkis, et armeekindral Valeri Gerassimov kandis Putinile ette, et Vene väed on ainuüksi septembris suutnud vallutada 92 asulat ja 1800 ruutkilomeetrit Ukraina territooriumit ja edenevad laial rindel. Samuti on Venemaa alustanud kindral Gerassimovi sõnul "massiliste löökide andmist Ukraina sõjatööstuskompleksi objektide, logistikakeskuste ning nende tööd tagavate energeetika- ja transporditaristu objektide pihta".

"Eeltoodud Vene juhtkonna väidetele edusammude kohta rindel puudub objektiivne kinnitus ning Ukraina kindralstaap lükkas kindral Gerassimovi väited üksikasjaliselt ümber," sõnas Kiviselg.

Luurekeskuse ülem märkis, et kohtumisel USA eriesindaja Steve Witkoffiga jätkas president Putin Ukrainas areneva sõjategevuse kujutamist Vene vägede peatumatu pealetungina kõigil olulistel suundadel. "Witkoff tutvustas president Putinile Ukraina ja Euroopa riikide rahuettepanekuid, mille kohta Venemaa presidendi abi Ušakov teatas, et "…nad ei sisaldanud kuigi palju kasulikku"." ütles Kiviselg.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas valmisolekust külmutada sõda praegusel kontaktjoonel ehk kehtestada vaherahu. Moskva aga kordas oma senist seisukohta, et Venemaa on huvitatud ainult rahust enda tingimustel, aga mitte vaherahust.

Venemaa tegelikkusele mittevastav kirjeldus kontaktjoone paiknemisest võib Kiviselja sõnul kujuneda ilmselt üheks vaidlusküsimuseks vaherahu kehtestamisel – kui see küsimus üldse päevakorda kerkib.

Venemaa jätkab katseid suruda Ukrainat tagasi ja murda tema vastupanu informatsiooniliste, diplomaatiliste ja sõjaliste meetmetega. Moskva pidevad katsed kujundada olukorrast rindel talle sobivat arusaama langevad kognitiivse sõjapidamise valdkonda, mille abil Venemaa püüab mõjutada suhtumist ja otsustusprotsesse oma eesmärkide saavutamiseks.

Tsiviilohvrite arv Ukrainas suurem kui varasematel aastatel

Rindel toimus keskmiselt 240 lahingukokkupõrget ööpäevas, mis on rohkem kui eelmisel nädalal.

Kõige intensiivsem lahingutegevus toimus Pokrovski ja Kostjantõnivka suunal (Donetski oblast), millele järgnesid Huljaipole (Zaporižžja oblast) Ja Lõuna-Slobožanske (Harkivi oblast) suunad. Ukraina vägede vasturünnakud toimusid valdavalt Harkivi oblastis ning Oleksandrivka suunal (Dnipropetrovski oblast).

Venemaa kaotas keskmiselt 1900 sõjaväelast ööpäevas. Seejuures kaotasid Venemaa relvajõud kolmel ööpäeval üle 2000 võitleja ning juba kaheksandat nädalat järjest ületasid Venemaa summaarsed kaotused 10 000 võitleja piiri.

Venemaa kaugmaalöögid tabasid möödunud nädalal Ukraina energeetikataristut, kaubandus- ja tööstusettevõtteid, transporditaristut ning elamuid. Suurenenud löökide arv tsiviilobjektide pihta tõi ÜRO andmetel selle aasta septembris kaasa tsiviilohvrite arvu kasvu 85 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga. See suundumus on jätkunud ka oktoobris ja ÜRO hinnangul ületab Ukraina tsiviilohvrite arv sel aastal märkimisväärselt varasemate aastate taset.

Venemaa ründas sihtmärke peaaegu kõigis Ukraina oblastites ja vähemalt pooltes neist leidsid aset voolukatkestused. Venemaa on alates 16. juulist rünnanud Ukraina energeetikataristut üle 2100 korra ja jätkab katseid tekitada Ukrainas humanitaarkatastroofi, et sundida riiki alistuma.

"Energeetikasüsteemi stabiilsuse ja hukukindluse tagamiseks vajab Ukraina abi nii vastavate seadmete kui õhukaitsevahenditena," ütles Kiviselg.

12.–18. oktoobrini taastasid Ukraina energeetikud Kiievis ja Kiievi oblastis ning Donetski, Odessa ja Dnipropetrovski oblastis elektrivarustuse 1,7 miljonile tarbijale.

Ukraina riiklik nafta- ja gaasiettevõte Naftogaz on Venemaa sagenenud rünnakutest hoolimata kogunud talveks viimase kuue aasta suurimad gaasivarud. Maa-alustes hoidlates olevad varud moodustavad 16 miljardit kuupmeetrit, mis on kõrgeim tase alates 2020. aastast.

Ukraina kaugmaalöögid tabasid Venemaa kütusetaristuobjekte Peterburi piirkonnas, Rjazani ja Tambovi oblastis ning Handi-Mansi autonoomses ringkonnas. Samuti ründas Ukraina andmekeskust Peterburi lähedal, droonitehast Rostovi oblastis, sõjalennuvälja Voroneži oblastis ning muid sõjalisi sihtmärke okupeeritud ja piirilähedastel aladel.

Venemaa hübriidrünnakud kosmoses

Lõppeval nädalal jõudis avalikkusse info Venemaa hübriidtegevuse kohta kosmoses.

Teadaolevalt liikus Venemaa sõjaline satelliit Kosmos 2612 Soome firma ICEYE tütarettevõttele kuuluvale ja USA-s registreeritud satelliidile ICEYE-X36 ohtlikult lähedale. Eri hinnangute kohaselt võis distants kahe satelliidi vahel olla mõnest meetrist sadade meetriteni, kuid igal juhul väiksem ohutust kaugusest.

Venemaa viis satelliidid Kosmos 2609-2014 orbiidile tänavu aprillis ja varem möödus satelliit Kosmos 2609 satelliidist ICEYE-X36 2,5 km kauguselt. Kosmos 2612 alustas lähenemist ICEYE-X36-le septembri lõpus.

"Ukraina on kasutanud ICEYE radariga varustatud satelliitide andmeid sõjas Venemaa vastu alates 2022. aastast ja Vene satelliidi tegevuse eesmärk võis olla nii ICEYE-X36 töö häirimine, luure või signaali saatmine lääneriikidele, et nende satelliidid ei ole kosmoses kaitstud," lausus Kiviselg.