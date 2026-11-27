Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul jätkas Venemaa lõppeval nädalal infosõda ja Euroopa riikide survestamist. Samal ajal tegid Ukraina väed edukaid vasturünnakuid Harkivi oblastis ning Vene vägede kaotused püsisid äärmiselt kõrgel tasemel.

Kiviselg märkis, et Venemaa püüab rahvusvahelisel areenil – sealhulgas Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö foorumil – kujutada sõda oma eduloona ning survestab Ukrainat ja Euroopat leppima nn reaalsusega.

"Moskva arvates on Euroopa Liit kujunemas sõjalis-poliitiliseks blokiks, mis on Venemaale suur oht. Kuigi sõnades tunnistatakse Ukraina õigust julgeolekule, ei aktsepteerita Euroopa riikide vägede paigutamist Ukrainasse ka pärast võimalikku rahulepet," selgitas Kiviselg.

Surveavaldused ulatusid möödunud nädalal ka Eestini. Valitsuse otsus sulgeda viis piiripunkti vastuseks Venemaa tellitud terroriaktile kaitsetööstusettevõtte Threod Systems vastu kutsus Moskvas esile terava reaktsiooni. Eestit süüdistati Venemaa-vastases tegevuses ja väideti, et need sammud on "Venemaaga avaliku sõja alustamise äärel".

Rindel jätkusid rasked lahingud ja Ukraina vasturünnakud

Rindel toimus ööpäevas keskmiselt ligi 190 lahingukokkupõrget. Kõige pingelisem oli olukord Pokrovski ja Kostjantõnivka suunal Donetski oblastis, millele järgnesid Huljaipole ja Lõmani suund.

"Ukraina väed on korraldanud edukaid vasturünnakuid Harkivi oblastis Veliki Burluki suunal, kus vabastati hulk asulaid ja tõkestati Venemaa katsed ära lõigata oblasti kirdenurka. Ukraina eesmärk on takistada puhvertsooni loomist oma territooriumil," sõnas Kiviselg.

Vene Föderatsiooni relvajõud kaotasid nädala jooksul keskmiselt 2100 sõjaväelast ööpäevas. Luurekeskuse ülema hinnangul võivad Venemaa kuised kaotused sellise tempo jätkudes ületada 65 000 võitleja piiri. Lisaks viitas Kiviselg avalikkusse jõudnud sõltumatule hinnangule, mille kohaselt oli Venemaa tänavu septembri seisuga kaotanud hukkunutena üle 700 000 sõjaväelase (kogukaotustest 1,53 miljonit).

Kaugmaalöögid ulatusid Poola õhuruumi

Venemaa jätkas tsiviil- ja energiataristu pommitamist kogu Ukrainas, kahjustades alates oktoobri algusest Kiievis kokku viit silda. 20. novembril lendasid kolm Vene tiibraketti H-101 Poola õhuruumi ja kukkusid Poola territooriumil alla.

Kiviselg tõi esile, et Poola peaministri Donald Tuski hinnangul ei olnud tegu juhusega, kuna riigis toimus samal ajal tahtekoalitsiooni ühisõppus Koalicja 26.2. NATO peasekretär Mark Rutte nimetas juhtunut vastuvõetamatuks ning NATO vägede ülemjuhataja Euroopas kindral Alexus Grynkewich andis korralduse siirda Poolasse õhuseire- ja juhtimislennuk (AWACS).

Ukraina vastas omakorda süvalöökidega Venemaa tagalasse. Novembri jooksul on rünnatud kokku 16 Venemaa naftatöötlemistehast, sealhulgas Rostovi ja Samara oblastis ning Permi krais. "See on vähendanud Venemaa võimet töödelda naftat 40–50 protsenti ning värskete hinnangute kohaselt võib see olla langenud viimase 20 aasta madalaimale tasemele," nentis Kiviselg.

Lisaks tabasid Ukraina droonid Savasleika sõjaväelennuvälja, kosmoseluure objekti Smolenski oblastis ning jätkasid Kertši silla ründamist, kus raudteesillal on kahjustuste tõttu käigus veel vaid üks rööpapaar.