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Keskerakonna ja sotside toetuse tõusu taga on valimiskampaania algus

Eesti
Riigikogu istung
Riigikogu istung Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu
Eesti

Aktiivselt valimiskampaaniaga alustanud Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on märgatavalt kasvanud. Isamaa ja Reformierakond võtavad kampaania alustamisega alles hoogu.

Erakondade populaarsustabelis on hetkel kolm suurt tegijat, seejuures erakond Isamaa, mis veel eelmisel kuul oli selge liider, on langenud kolmandaks, näitab ERR-i uudistetoimetuse tellimusel valminud Emori uuring. 

Isamaa toetus langes 24 protsendilt 19-le ning nende jaoks on see viimase kolme aasta halvim tulemus. 

Esikohal on Keskerakond ja teine sotsiaaldemokraadid, mõlema toetus on märgatavalt kasvanud. 

Neljas ja viies ehk Reformierakond ja EKRE jäävad juba selgemalt maha – mõlema toetus on 14 protsenti  ning palju muutunud ei ole. 

Künnise ületaks tänase seisuga ka Parempoolsed. 

Samas valitsuserakond Eesti 200 jääb alla isegi erakonnale Koos. 

Nii uuringuekspert Aivar Voog kui ka poliitikud ütlevad, et aktiivsem valimiste-eelne aeg on alles ees ning toetusprotsendid võivad oluliselt muutuda.

Nii Keskerakonna kui ka sotsiaaldemokraatide tõusu taga on valimiskampaania aktiivne algus. 

"Keskerakond on nagu sotsidki saanud juurde uusi tuntud nägusid, küll otse mitte liikmeteks, aga oma valimisnimekirjadesse. Eks see ole aidanud kaasa ja kindlasti nad on olnud meedias aktiivsed ja Keskerakond alustas ka oma väheste ressursside juures reklaamikampaaniat," rääkis Emori uuringujuht Aivar Voog.

Voogi sõnul võib sotsiaaldemokraatide kasvav populaarsus olla seotud nende tõmbekeskuseks muutumisega, kus iga uus liituja on omaette uudis. 

"Sotsiaaldemokraadid on viimase 12 aasta parimas seisus – viimati oli nende reiting üle 20 protsendi aastal 2014. Nad on olnud sel aastal kindlalt tõusva reitinguga erakond. Kas nüüd viimane tõus sisaldas ka mingit juhuslikku komponenti, seda siis näeb novembris," rääkis Voog.

Erakonna Isamaa aseesimees Riina Solman ütles, et erakond ei ole mures ning hoiab oma sõnumid paremaks ajaks.

"Nad on välja tulnud ja avalikustanud järjest ja järjest oma strateegiat, neil on väga tugev taustajõud, aga ma kardan, et nad väsivad enne finišit," sõnas Solman.

"Praegusel hetkel on plakatite kleepimine raha põletamine ja raha on meil kõigil ju täna pigem vähe. Meie plaanime uuel aastal ägedamalt alustada ja korralikult alustada," lisas Solman.

Kes on alustanud kampaaniaga kiiremini, kes aeglasemalt, opositsioonierakondade toetus on siiski kõrgem valitsusparteide omast. 

Reformierakond loodab lõpuspurdile. 

"Valitsuse vastutus on keeruline, aga teistpidiselt me peame oma teemasid ka inimestele paremini selgitama. See on see, millega me valimistele vastu lähme. Kindlasti tuleme välja ka uute lubadustega. Aga kui vaadata neid numbreid, mulle tundub, et me võime valimiste eel näha sellist olukorda, kus neli parteid täitsa võistlevad võidu peale," rääkis Reformierakonna juhatuse liige Erkki Keldo.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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