Erakonnad mainivad valimisnimekirju kokku pannes sageli kompetentsi ja varasema poliitilise ja/või juhtimiskogemuse olulisust. Maarja Lühiste kirjutab, et kogemust erakonnad tõepoolest hindavad, kuid kõigi kogemus ei loe ühtemoodi.

Kujutage ette töökohta, kus kaks kolleegi on mitu aastat teinud sama vastutusrikast tööd ettevõttele võrdväärselt olulises valdkonnas. Kui edutamise ajal tõuseb neist ametiredelil ainult üks – ja see on enamasti mees –, siis peaksime seda tõenäoliselt ebaõiglaseks. Käimasoleva uuringu esialgsed tulemused näitavad, et Eesti erakondade valimisnimekirjades juhtub midagi just seesugust.

Erakonnad panevad praegu kokku järgmiste riigikogu valimiste nimekirju. Esinumbrid on mitmes erakonnas veel paika panemata ning lõplikult saavad erakondade valimisnimekirjad valmis alles uuel aastal. Iga partei otsib oma nimekirjas tasakaalu, vaja on uusi nägusid, suuri häältetoojaid, inimesi, keda tuntakse kohapeal, ja kogenud poliitikuid, kes oskavad parlamendis ning vajadusel ka valitsuses tööd teha.

Uusi nägusid on vaja, aga kompetents loeb

Uute inimeste tulek poliitikasse on hea. Värsked näod toovad kaasa uusi ideid ja kogemusi väljaspoolt poliitikat. Ka see, et inimesed tulevad poliitikasse, tegutsevad seal mõne aja ja lähevad siis tagasi oma varasema töö juurde, on pigem süsteemi tervise märk.

Arst, õpetaja, ettevõtja või teadlane, kes teeb riigikogu nimel oma senises karjääris pausi, toob parlamenti elulähedust ning viib hiljem poliitikast saadud kogemuse tagasi oma valdkonda. See tähendab sedagi, et riigikogu ei koosne üksnes niinimetatud karjääripoliitikutest, kes on kogu oma tööelu veetnud Toompeal ja kelle toimetulek sõltub täielikult järgmisest nimekirjakohast.

Samal ajal on poliitikas vaja ka inimesi, kes tunnevad seadusloome käiku, oskavad riigikogu komisjonides läbirääkimisi pidada ja tunnevad oma valdkonda. Kompetents loeb.

Kogemus on poliitikas seega nagu omamoodi valuuta, mida saab järgmistel valimistel vahetada parema nimekirjakoha vastu. Veelgi enam, kompetents on ka argument, mida kasutatakse sageli naiste esindatuse tõstmise vastu: sugu ei tohiks lugeda, oluline on hoopis kandidaadi pädevus.

Kui aga kompetents on tõepoolest see, mis loeb, peaks sama kogemus tooma nii meestele kui ka naistele samasugust kasu. Just seda uurime koos Kölni ülikooli politoloogi Jens Wäckerlega käimasolevas, veel avaldamata uurimisprojektis.

Oma uuringus kasutame andmeid 2003. kuni 2023. aastani. Iga riigikogu saadiku puhul vaatame, kuidas tema "töökoht" eelmises koosseisus – ministriamet, komisjoni juhtimine või töö mõnes nn prestiižikas komisjonis, nagu välis-, riigikaitse- või rahanduskomisjon – mõjutab tema kohta erakondlikes valimisnimekirjades ja häältesaaki järgmistel valimistel. Kuigi projekt on alles pooleli, võime tulemustes olla üsna kindlad, sest me ei tugine oma analüüsis valimile, vaid kõigile selle aja jooksul riigikokku valitud poliitikutele, kes järgmistel valimistel uuesti kandideerisid.

Eesti valimissüsteemis on erakondade otsustel suur kaal. Kuigi valijad saavad ringkondlikke nimekirju oma häältega "ümber teha", järgib enamik valijaid erakondade antud signaali. Kandidaadid, kes on nimekirja eesotsas, saavad oluliselt rohkem hääli kui need, kes on keskel või tagapool. Üleriigilise nimekirja puhul ei ole valijal aga mingit sõnaõigust. Kompensatsioonimandaadid, mis moodustavad umbes viiendiku kuni neljandiku riigikogu kohtadest, jagatakse üksnes nimekirjapositsiooni alusel.

Naised ja mehed eri komisjonides

Esimene erinevus tekib juba riigikogu sees. Naiste osakaal on olnud kõige suurem kultuuri- ja sotsiaalkomisjonis ja kõige väiksem majandus-, keskkonna-, riigikaitse- ja rahanduskomisjonis. Riigikogu praeguses koosseisus ei ole riigikaitse- ega maaelukomisjonis mitte ühtegi naist. See muster on üsna sama üle kogu maailma. Üllatav on aga see, et väliskomisjonis, mida mujal peetakse traditsiooniliselt meeste pärusmaaks, on naiste osakaal Eestis olnud üks suuremaid.

Juhtimises on pilt kehvem. Kuigi naiste osakaal on komisjonide liikmete seas aja jooksul tõusnud, kuna riigikogus on lihtsalt rohkem naisi, siis on neid komisjonide esimeeste hulgas endiselt vähe.

Siin mängib rolli ka üks Eesti eripära, nimelt lähevad komisjoni esimehe kohad üksnes valitsuserakondadele ja opositsioon saab parimal juhul aseesimehe koha, erinevalt näiteks Saksamaast ja Põhjamaadest, kus komisjonide juhtimine jagatakse erakondade vahel proportsionaalselt. Naiste osakaal juhtivatel kohtadel sõltub seega ka sellest, millised erakonnad on parajasti võimul.

Minister on minister, olgu mees või naine

"Ministrid on ka ainsad, keda valijad nimekirjakohast sõltumata rohkemate häältega premeerivad."

Esiteks üks hea uudis. Ministrikogemus on peamine, mida erakonnad nimekirjade koostamisel premeerivad, ja seda nii meeste kui naiste puhul. Endised ministrid, kes on nõus uuesti kandideerima, saavad üldjuhul parema koha nii ringkondlikus kui ka riiklikus nimekirjas. Ministrid on ka ainsad, keda valijad nimekirjakohast sõltumata rohkemate häältega premeerivad. Kõige nähtavamal ja võimsamal positsioonil töötab kompetentsiargument seega soost hoolimata.

Ministritasemest allpool läheb pilt aga keerulisemaks. Komisjonitöö jääb valijale suuresti nähtamatuks ega too kandidaadile märkimisväärselt rohkem hääli. Seda, kas komisjonis tehtud töö järgmistel valimistel ära tasub, otsustab seega peamiselt erakond.

Valitsuserakonnad premeerivad komisjonide juhte parema kohaga nii ringkondlikus kui ka üleriigilises nimekirjas. Opositsioonisaadikul, kellel komisjoni juhtimise võimalust pole, on parim viis oma valuuta väärtust tõsta prestiižikas komisjonis töötades. Ja opositsioonierakonnad seda ka väärtustavad: välis-, riigikaitse- või rahanduskomisjonis töötanud saadik saab järgmistel valimistel üldiselt parema koha üleriigilises nimekirjas.

Seda tasu saavad aga ainult mehed. Naised, kes on töötanud samades komisjonides, jäävad sellest ilma. Meie andmed viitavad isegi sellele, et naiste puhul võib komisjonikogemus nimekirjakohta pigem kahandada. Kuna just üleriigilise nimekirja koht määrab, kes saab kompensatsioonimandaadi, otsustab see ka sageli seda, kes riigikokku tagasi jõuab.

Kõik need tulemused puudutavad üksnes neid saadikuid, kes uuesti kandideerisid. Me ei räägi üldse neist naistest ja meestest, keda enam nimekirja ei pandud või kes otsustasid ise parlamendipoliitikast lahkuda. Kui naised lahkuvad seetõttu, et nende töö ei too neile erakonnas samasugust tunnustust kui meestele, on tegu tõenäolise kompetentsi kaotusega.

Rahvusvahelised uuringud on juba ammu näidanud, et poliitikasse jõudmiseks peavad naised olema meestest sageli kogenenumad. Meie tulemused viitavad aga, et ka riigikogus olles ei tasu nende töö end samamoodi ära.

Minnes tagasi töökoha näite juurde, siis kui sama töö eest saab edutatud või palgakõrgendust peamiselt mees, on probleem selles, kuidas seda hinnatakse. Meie andmed näitavad, et Eesti erakonnad ei kasuta kompetentsimõõdupuud alati järjekindlalt. Ministrite puhul küll, kuid komisjonides kogutud kogemus tagab parema nimekirjakoha peamiselt üksnes siis, kui tegu on mehega. Sama valuuta, kuid erinev kurss.

Kuna valijad järgivad suuresti erakondade antud järjekordi, siis otsustatakse paljuski juba lähinädalatel nimekirju kokku pannes, kelle kogemused järgmises riigikogus esindatud on ja kelle omad pole.