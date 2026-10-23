Emori reitingud: Keskerakond ja sotsid möödusid Isamaast

Reitingute kuised muutused on suured. Keskerakonna toetus kasvas septembriga võrreldes 3,7 protsendipunkti, katkestades kolm kuud kestnud languse. SDE toetus suurenes 3,0 protsendipunkti ja jõudis selle aasta kõrgeimale tasemele.

Seevastu Isamaa toetus langes 4,7 protsendipunkti ehk 19,4 protsendini, mis on erakonna viimase kolme aasta nadim tulemus.

Emori uuringuekspert Aivar Voog ütles, et küsitluse veapiire arvestades ei saa nende erakondade järjestust siiski päris kindlalt eristada.

"Kuu suured muutused võivad olla ajutise iseloomuga, mistõttu tasub Keskerakonna ja SDE tõusu ning Isamaa languse püsimist hinnata järgmiste kuude tulemuste põhjal," leidis Voog.

Isamaa kaotas toetust nooremates vanuserühmades, samal ajal kui 65-aastaste ja vanemate seas püsis erakonna positsioon stabiilsem. SDE oli juba varem suurima toetusega erakond alla 35-aastaste seas, kuid tõusis oktoobris liidriks ka 35–49-aastaste vanuserühmas.

Neljandal ja viiendal kohal on sisuliselt võrdse toetusega Reformierakond ja EKRE. Reformierakonda toetas oktoobris 14,2 ja EKRE-t 13,8 protsenti.

Kuuendal kohal on Parempoolsed, kelle toetus langes septembri 9,6 protsendilt oktoobris 6,5 protsendile.

Ülejäänud erakondade toetus jäi alla valimiskünnise. Eesti 200 toetas 1,5 protsenti, mis on kehvem tulemus kui erakonnal Koos, mida toetas 1,7 protsenti. Eesti 200-ga ühinemismõtteid kaalunud Roheliste toetus oli 0,8 protsenti. Erakonna Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid toetus oli 0,7 protsenti.

Erakondliku eelistuseta ehk "ei oska öelda" vastajate osakaal vähenes septembrikuu 30 protsendilt oktoobris 27 protsendile. Valitsuskoalitsiooni kogutoetus püsis 16 protsendi juures, opositsioonierakondade summaarne toetus kasvas aga 71 protsendilt 74-le.

Kui ka eelistuseta vastajad arvesse võtta, toetas oktoobris Keskerakonda 15,5 protsenti, SDE-d 15,4 protsenti, Isamaad 13,3 protsenti, Reformierakonda 10,6 protsenti, EKRE-t 8,7 protsenti ja Parempoolseid 5,0 protsenti.

Sotsid tõusid esimeseks eestlastest vastajate seas

Eestlastest vastajate seas tõusis esikohale SDE 23,9 protsendiga. Isamaa langes teisele kohale 23,2 protsendiga. Neile järgnesid Reformierakond 16,6 protsendi, EKRE 15,4 protsendi, Keskerakond 9,5 protsendi ja Parempoolsed 7,9 protsendiga. Eesti 200 toetus eestlastest vastajate seas oli 1,9 protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas oli oktoobris esikohal Keskerakond 62,9 protsendiga. Ülejäänud erakondade toetused selles vastajarühmas jäid alla 10 protsendi. Erakonda Koos toetas 8 protsenti, EKRE toetus oli 7,9 protsenti ja SDE-l 7,2 protsenti.

Tallinna valijate seas oli esikohal Keskerakond 31,7 protsendiga, kuid neist ei jää kaugele maha SDE 26,3 protsendiga. Kolmandal kohal on Tallinnas Reformierakond 14,5 protsendiga. Linnapeatooli omava Isamaa toetus Tallinnas oli 10,5, EKRE-l 7 ja Parempoolsetel 4,5 protsenti. Keskerakond on esikohal ka Ida-Virumaal (46,3 protsenti).

SDE on jätkuvalt eelistatuim valik vanuserühmades 18–24 ja 25–34 eluaastat, kuid oktoobrikuus ka vanuserühmas 35–49. Varem seal esikohal olnud Isamaa on nüüd eelistatuim valik vanuserühmades 65-75 ja 75+. Keskerakond on esikohal vanuserühmas 50–64.

Emor küsitles veebi ja telefoni teel 12.–21. oktoobrini 1487 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti. Lähemalt saab reitingute kohta lugeda ERR-i reitingute alamlehelt.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid uuringutulemusi Aivar Voog Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Joosep Värk ja Urmet Kook.