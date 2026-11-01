Esmaspäeval tuleb kuni 10 kraadi sooja

Kui esmaspäeva öösel ja ennelõunal sajab vihma vaid kohati, siis pärastlõunal loode poolt alates pilvisus tiheneb ja laiem sajuala levib kagu poole. Õhumass on Eesti kohal külm, kuid pilvkatte tõttu jääb õhutemperatuur enamasti veel 0 kuni +5 kraadi vahele, päeval on sooja 6 kuni 10 kraadi.

Öö vastu esmaspäeva on pilves selgimistega, kohati sajab vihma ja paiguti võib tekkida udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis, rannikul edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb vahemikku -1 kuni +9 kraadi.

Ka hommikul sajab kohati vihma ja mandril on veel paiguti udu. Puhub nõrk lõunakaare tuul, rannikul mõõdukas edela- ja lõunatuul ning sooja on 1 kuni 5, rannikul kuni 9 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma ja õhtul muutub sadu laialdasemaks ning mõõdukas edela- ja lõunatuul pöördub õhtul saartel ja looderannikul loodesse ja põhja. Sooja on kuni 10 kraadi.

Teisipäeva ja kolmapäev tulevad sajusemad, vihmale lisaks võib tulla ka lörtsi teisipäeva pärastlõunal Virumaal ning kolmapäeval Ida-Eestis.

Neljapäev ja reede tulevad vähem sajused. Ja nagu näha, õhutemperatuur kõigub – kui nädala esimesel poolel võivad öised kraadid langeda kergesse miinusesse, siis neljapäeval-reedel on kraadid taas plusspoolel. Ja päevane õhusoe jääb vahemikku 5 kuni 11 kraadi.