Teisipäeval on pilves ilm, mõnes kohas sajab

Meie ilma kujundav kõrgrõhuala eemaldub kagu suunas ja seejärel jääme üle Skandinaavia ja Soome põhjaosa kirdesse liikuva madalrõhkkonna kaugesse lõunaserva, mida mööda saabub Eestisse enam niiskust. Lisandub pilvi, kuid tihedam sadu möödub meist kaugemalt põhjast, mõnele poole vihmasabinaid siiski jagub.

Eelolev öö on esialgu selge või vähese pilvisusega, pärast keskööd läheb lääne poolt alates pilvisemaks, hommiku poole jõuab saartele ka sadu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul 10 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 7 kuni 11, läänepoolsel rannikul kuni 14 kraadi.

Päev on mandril pilves selgimistega, saartel vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edela-, pärastlõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeval sajab kohati vihma, öö on mitmel pool udune. Öösel on sooja 7 kuni 15, päeval 15 kuni 19 kraadi. Neljapäeval sadu pole. Öine õhutemperatuur on 1 kuni 7 kraadini, läänerannikul on sooja kuni 14 kraadi, päev toob kuni 17 kraadi. Reede on sajuta, öö tuleb lausa külm: sisemaal on õhus 0 kraadi, maapinnal ka miinused, läänerannikul on samal ajal sooja üle 10 kraadi. Päeval tõstab päike termomeetri näidud 15 kraadi ümbrusesse. Laupäeva öö ja ennelõuna püsivad sajuta, pärastlõunal võib Lääne-Eestis hoovihma sadada. Öö on jahe, päev mõõdukalt soe.