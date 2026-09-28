X!

Teisipäeval on pilves ilm, mõnes kohas sajab

ilm
Loodus
Loodus Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Meie ilma kujundav kõrgrõhuala eemaldub kagu suunas ja seejärel jääme üle Skandinaavia ja Soome põhjaosa kirdesse liikuva madalrõhkkonna kaugesse lõunaserva, mida mööda saabub Eestisse enam niiskust. Lisandub pilvi, kuid tihedam sadu möödub meist kaugemalt põhjast, mõnele poole vihmasabinaid siiski jagub.

Eelolev öö on esialgu selge või vähese pilvisusega, pärast keskööd läheb lääne poolt alates pilvisemaks, hommiku poole jõuab saartele ka sadu. Puhub lõunakaare tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul 10 kuni 14 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega. Kohati sajab vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 7 kuni 11, läänepoolsel rannikul kuni 14 kraadi.

Päev on mandril pilves selgimistega, saartel vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edela-, pärastlõunal saartel ja läänerannikul läänekaare tuul 2-8, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Kolmapäeval sajab kohati vihma, öö on mitmel pool udune. Öösel on sooja 7 kuni 15, päeval 15 kuni 19 kraadi. Neljapäeval sadu pole. Öine õhutemperatuur on 1 kuni 7 kraadini, läänerannikul on sooja kuni 14 kraadi, päev toob kuni 17 kraadi. Reede on sajuta, öö tuleb lausa külm: sisemaal on õhus 0 kraadi, maapinnal ka miinused, läänerannikul on samal ajal sooja üle 10 kraadi. Päeval tõstab päike termomeetri näidud 15 kraadi ümbrusesse. Laupäeva öö ja ennelõuna püsivad sajuta, pärastlõunal võib Lääne-Eestis hoovihma sadada. Öö on jahe, päev mõõdukalt soe.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

21:12

EL-i riigid lubavad rahurahastu miljarditest Ukrainale toetust

21:10

Teisipäeval on pilves ilm, mõnes kohas sajab

21:10

Järgmise aasta riigikaitse eelarve on 2,2 miljardit eurot

20:47

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

20:31

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

19:51

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

19:45

Viipekeelsed uudised

19:42

Erikomisjon nõuab välja Dataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse

19:25

Michal: kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

08:33

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

20:31

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

13:42

Otse kell 13.15: erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi Uuendatud

07:10

Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste hinna alla toomiseks

15:58

Eestis levivad taas sügelised

10:28

Kohus mõistis Oleg Bessedini seitsmeks aastaks vangi

27.09

Serbia president teatas tagasiastumisest

27.09

Neeme Väli Ukraina rindevõidust: see on operatiivtasandi läbimurre

ilmateade

SPORT

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

20:47

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

19:51

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

19:15

EMF mõtleb protestile: karikad võeti käest ja isegi vabandust ei palutud

loe: kultuur

18:56

Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

18:29

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

17:45

Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

loe: eeter

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

16:25

Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

15:45

Lehte Hainsalu: oma elu kõige tähtsamad otsused olen teinud läbi mõtlemata

14:46

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

Raadiouudised

18:45

Euroopa Liit jagab laiali 6,6 miljardit eurot Ukraina abiga seotud fondist

18:45

Päevakaja (28.09.2026 18:00:00)

18:40

Eesti digisektor: ELi andmekaitse muudatused võivad piirata ettevõtlust kogu Euroopas

18:00

Tuleva aasta riigieelarve kulud ületavad tulusid 800 miljoni euroga

15:30

Eestis levivad taas sügelised

15:25

Raadiouudised (28.09.2026 15:00:00)

12:30

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

12:30

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

12:25

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

09:55

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo