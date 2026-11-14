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Tugev tuul ja vihmasadu saadavad Eestit veel mitu päeva

ilm
Foto: Priit Mürk/ERR
ilm

Novembrit kutsutakse rahvakalendris marukuuks ja seda põhjusega, sest kuulub koos detsembri ja jaanuariga Eesti kõige tuulisemate kuude hulka. Vesi lendles laupäeval tuule käes uhkelt ja prognoosi järgi teeb seda veel vähemalt kaks järgmist päeva.

Pühapäeva öösel liigub üle Eesti itta kõrgrõhuhari. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi ning mõõdukas tuul hommikuks tugevneb. Päeval ulatub Eestini kõrgrõhkkonna serv, mida survestab Norra merel pöörlev aktiivne madalrõhkkond. Mitmel pool sajab vihma ning tuul on tugev.

Esmaspäeva öösel on Eesti kohal kagupoolse kõrgrõhkkonna serv ja ilm tuleb olulise sajuta. Päeval liigub üle Lõuna-Skandinaavia Läänemerele osatsüklon, mis toob Lääne-Eestisse mitmele poole vihma, sekka võib tulla ka lörtsi ja õhtul laieneb sadu aeglaselt ida poole. Ja tuul on ka esmaspäeval tugev.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3, Lääne-Eesti saartel ja rannikul kuni +7 kraadi.

Hommik on pilves selgimistega, kohati sajab vihma, sekka ka lörtsi. Edelatuul puhub 6 kuni 13, rannikul iiliti 20 meetrit sekundis. Sooja on 1 kuni 9 kraadi.

Ka päev on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja sadu harveneb õhtuks. Puhub edela- ja lõunatuul 6 kuni 10, rannikul 10 kuni 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on 5 kuni 9 kraadi.

Esmaspäeva öö ja ennelõuna on enamasti sajuta, pärastlõunal jõuab aga Lääne-Eestisse vihmasadu, mis õhtu poole laieneb edasi mandrile. Puhub tugev lõuna- ja kagutuul ning öösel on -1 kuni +6, päeval 2 kuni 7 kraadi.

Tugev tuul puhub ka teisipäeva öösel ja nõrgeneb hommikuks. Mitmel pool sajab vihhma ja nii öised kui ka päevased kraadid püsivad plusspoolel.

Kolmapäev tuleb aga taas paari-kolme kraadi võrra jahedam ning keskpäeva paiku jõuab Liivi lahele uus vihma- ja lörtsisadu, mis laieneb üle maa kirdesse.

Neljapäeval sajab vihhma ja lörtsi rohkem öösel, päeval vähem, ja õhutemperatuur on taas plusspool. Käib miinus- ja plusskraadide vahel pendeldamine. Pühapäev tuleb tuuline ja pärastlõuna ka vihmane.

Toimetaja: Merilin Leetna

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