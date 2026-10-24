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Trump ähvardas kehtestada Venemaale ja Ukrainale 200-protsendised tollid

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/CNP/AdMedia/SIPA
Välismaa

USA president Donald Trump ütles reedel valimiskampaania üritusel, et võiks kehtestada Ukraina ja Venemaa suhtes 200-protsendised tollimaksud, kui nende vahel ei sõlmita rahulepingut.

"Me oleme tollimaksude abil lõpetanud viis sõda. Ma ütlesin: "Kui te jätkate sõdimist, kehtestame teie suhtes 200-protsendise tollimaksu" – ja nad lõpetasid. Meil tuleks ilmselt kohe sama teha Ukraina ja Venemaaga. See pole mulle kunagi pähe tulnud. Aga me ei osta neilt piisavalt palju, et sellist meedet rakendada, seega see ei toimi," ütles USA riigipea.

Trumpi sõnul loodab ta, et USA on lähedal tegemaks lõpp toimunud katastroofile.

"Ma loodan, et oleme lähedal sellele, et teha lõpp katastroofile Venemaa ja Ukraina vahel. Ma loodan, et me teeme sellele lõpu," ütles ta.

Tšehhi president Petr Pavel rääkis varem sel nädalal, et Venemaa ei näita valmisolekut pidada läbirääkimisi sõja lõpetamiseks Ukraina vastu ning peab kogu NATO-t konflikti osapooleks.

Ta tuletas meelde, et varem oli Ukraina president Volodõmõr Zelenski vähemalt kuus korda pakkunud välja läbirääkimisi Venemaa ja Ukraina võimude vahel. Samal ajal tegi Venemaa ettepaneku pidada läbirääkimisi USA ja Hiinaga, kuid ilma Ukraina ja Euroopata.

Rubio: sõda Ukrainas on sõda Donbassi pärast

USA välisminister Marco Rubio väitel soovib Moskva saada enda valdusse Donbassi, mis moodustab umbes 11 protsenti Ukraina territooriumist.

Rubio sõnul ei suuda Venemaa hetkel Donbassi sõjaliselt vallutada, samas kui Ukraina ei nõustu seda territooriumi vabatahtlikult agressorriigile loovutama.

"Tahaksin teile öelda järgmist: inimesed räägivad siiani, et tegemist on sõjaga Ukrainas. Kuid see sõda on seotud Donbassiga. Jutt käib ühest riigi piirkonnast. Tegelikult on tegemist territooriumiga, mis moodustab umbes 11 protsenti riigi pindalast: Venemaa püüab seda endale saada, kuid ei suuda seda sõjalisel teel vallutada, samas kui Ukraina ei soovi sellest loobuda," ütles Rubio.

Samal ajal tunnistas Rubio, et Ukrainal on kaalukad põhjused Donbassi kaotamisega mitte nõustuda, kuna tegemist on riigi suveräänsuse ja pikaajalise julgeoleku küsimusega.

Ministri hinnangul on praegu peamine ülesanne leida kompromiss, mille raames mõlemad pooled nõustuvad järeleandmistega, et see sõda lõppeks.

"See sõda ei lõpe sõjaliste vahenditega. See võib lõppeda ainult diplomaatiliste vahenditega. Ja küsimus on selles, kas on võimalik saavutada selline tulemus, mille puhul mõlemad pooled saavad endale midagi kasulikku, kuid samal ajal teevad ka järeleandmisi ja loovutavad midagi?" mõtiskles Rubio.

Väärib märkimist, et Venemaa lisas oma põhiseadusesse mitte ainult okupeeritud Donetski ja Luhanski oblastid, vaid ka Zaporižžja ja Hersoni oblastid ning Krimmi.

Väljaanne Unian kirjutas varem, et Rubio hinnangul oli Euroopa sõltuvus Venemaa energiaressurssidest üks põhjustest, miks Kremli diktaator Vladimir Putin Ukrainasse sisse tungis.

Rubio selgituse kohaselt oli Putin kindel: juhul, kui Venemaa tungib Ukrainasse täies ulatuses, ei tee Euroopa selle peale midagi. Ta meenutas, et juba oma esimese ametiaja jooksul rääkis Trump, et sakslased on muutnud end haavatavaks Venemaa energiasektori ees, mida Putin võiks konflikti korral šantažeerimisvahendina kasutada.

USA välisminister märkis, et tol ajal naerdi Trumpi üle, kuid "juhtus just see, mille eest ta hoiatas".

Samuti kirjutas Unian, et Axiosi andmetel kinnitas Rubio Zelenskile, et Trump ei ole andnud välja ühtegi korraldust, mille eesmärk oleks Ukraina kahjustamine.

Rubio ütles ajakirjanikele, et selgitas Ukraina presidendile, et Pentagoni poolt ei ole midagi muudetud seoses luureandmete vahetamisega Ukrainaga, relvamüügiga ega satelliitsüsteemi Starshield kasutamise piirangutega.

Samas möönis Rubio vestluse käigus Zelenskile, et võib tekkida viivitusi Patriot-rakettide tarnimisel, mille eest on NATO riigid juba maksnud.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

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