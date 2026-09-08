Kreml: Putin ja Trump pidasid USA saadikute visiidi järel telefonikõne

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ja USA president Donald Trump pidasid teisipäeval äärmiselt avameelse telefonikõne, mis järgnes USA läbirääkijate hiljutisele visiidile Moskvasse ja Kiievisse, ütles Kremli nõunik Juri Ušakov ajakirjanikele.

Trumpi äripartner Steve Witkoff ja väimees Jared Kushner külastasid nädalavahetusel Venemaa ja Ukraina pealinnu, et pidada läbirääkimisi nii Putini kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.

Teisipäeval toimunud tund aega kestnud kõnes vahetasid Putin ja Trump mõtteid visiitide tulemuste üle, ütles Ušakov.

Ušakovi sõnul esitas Putin Trumpile "objektiivse ja üksikasjaliku analüüsi" olukorrast rindel.

Kremli juht väidab regulaarselt, et tema väed liiguvad edasi kogu rinde ulatuses ning kogu Ida-Donbassi vallutamine on vaid aja küsimus.

"Samuti juhtis ta tähelepanu sellele, mida ameeriklased saaksid realistlikult teha, et sõjategevus kiiresti lõpule viia," ütles Ušakov üksikasjadesse laskumata.

Moskva ei ole näidanud mingeid märke oma maksimalistlikest tingimustest loobumisest sõja lõpetamiseks, sealhulgas nõudmisest, et Ukraina loovutaks territooriumi, mida Vene väed ei ole vallutanud.

Ušakovi sõnul ütles Putin Trumpile ka seda, et Venemaal ei ole Euroopa suhtes "mingeid agressiivseid plaane".

Kremlit on suve jooksul süüdistatud Ukraina Euroopa toetajate vastase sabotaažikampaania laiendamises, kuid Moskva on need süüdistused tagasi lükanud.

"Arvestades spekulatsioone Venemaa väidetavate vaenulike kavatsuste kohta Euroopa riikide suhtes, rõhutati, et meil ei ole Euroopa suhtes absoluutselt mingeid agressiivseid plaane," ütles Ušakov.

"Vene ohu kohta levitatavad müüdid on eurooplastele ettekäändeks, et suurendada toetust Ukrainale ja omaenda sõjalisi kulutusi," lisas Ušakov.

Venemaa kavatsuste kohta käivaid muresid süvendas CIA juhi John Ratcliffe'i üllatusvisiit Moskvasse augusti lõpus, mille käigus hoiatas ta USA meedia andmetel Venemaad mis tahes NATO riigi ründamise eest.