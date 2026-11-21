USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on teatanud Euroopa ja Ukraina ametnikele, et Washington soovib Ukraina ja Venemaa jõudmist rahukokkuleppeni jaanuari alguseks enne, kui demokraadid saavad kontrolli kongressi mõlema koja üle, teatas neli asjaga kursis allikat Financial Timesile.

Trumpi erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner jätkasid sel kuul Abu Dhabis pärast kaheksakuulist pausi kõnelusi Ukraina ja Venemaaga. Trump kohtus sel nädalal Hiinas ka Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga ning ütles seejärel, et Venemaa liider andis väidetavalt mõista, et Moskva on rahuks valmis.

Financial Timesi allikate kohaselt on Kushner ja Witkoff viimastel päevadel pidanud Moskvas, Dublinis ja Berliinis kohtumisi Venemaa, Ukraina ja Euroopa ametnikega, rõhutades vajadust kiirendada jõupingutusi kokkuleppeni jõudmiseks.

"Ameeriklased survestavad tugevalt ja on tekkinud mure, et kokkuleppele lähenemiseks oleks Ukrainalt vaja väga suuri järeleandmisi," sõnas üks Euroopa ametnik pärast kohtumist Kushneri ja Witkoffiga.

Kavandatud ajakava on Kiievis suurendanud kartust, et Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile võidakse avaldada survet nõustuda kokkuleppega Moskva tingimustel – ja seda veel enne, kui demokraadid kongressis võimu haaravad, märkis üks kõrge Ukraina ametnik.

"Trumpile meeldib Putin ja ta tahab selle kõik jaanuariks lõpetada," ütles allikas ajalehele.

Ametniku sõnul võib Venemaa saada soodsamad tingimused, kui kokkulepe sõlmitakse enne jaanuari.

Kuigi Trumpil on rahuläbirääkimistel laialdased volitused, püüavad kongressi demokraadid kasutada seadusandlikke mehhanisme Ukraina toetuse suurendamiseks ja Moskva suhtes uute sanktsioonide kehtestamiseks.

Samuti on nad lubanud suurendada Trumpi välispoliitika ning Witkoffi ja Kushneri ärihuvide kontrolli.

Ühendriigid ei ole veel nõudnud Ukrainalt Venemaale konkreetseid järeleandmisi.

Samal ajal kutsus Putin neljapäeval pärast kohtumisi Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingiga Shenzhenis Ukrainat ja tema Euroopa liitlasi üles leppima kokku "kompromissides" ja tunnistama "reaalsust".

Moskva nõudmiste hulka kuuluvad territooriumi loovutamine Donbassis, Ukraina loobumine NATO-ga liitumise püüdlustest ja piirangud relvajõududele.

Kahe USA ametniku sõnul pakkusid Trumpi administratsiooni esindajad välja, et Ühendriikide president võiks arutada sõja lõpetamise võimalusi Euroopa liidritega G20 tippkohtumisel, mis on kavas järgmisel kuul Miamis.

Üks kõrge Prantsuse ametnik märkis siiski, et G20 tippkohtumisel ei toimu Euroopa liidritega arutelusid Ukraina teemal, kuna Ukrainat ei ole sinna kutsutud.

Trump on kutsunud Putini tippkohtumisele, kuid Venemaa liider ei ole veel öelnud, kas ta osaleb.

Ukraina kõrge ametnik kirjeldas Trumpi administratsiooni tegevust kui "selget valikut" Venemaa abistamise kasuks, et tagada rahulepingule soodsamad tingimused.

Kahe Kremli plaanidega tuttava inimese sõnul kavatseb Venemaa kasutada eelseisvat õhurünnakute kampaaniat, et suurendada survet Ukrainale tulevastel läbirääkimistel, mistõttu on ebatõenäoline, et Moskva nõustub kiire kokkuleppega.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles pärast Ukraina tahtekoalitsiooni kohtumist Berliinis toimunud briifingul, et see, kui kiiresti Venemaa sõda Ukraina vastu lõpeb, sõltub suuresti Ühendriikide valmisolekust Kremlile survet avaldada.