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Trump süüdistas Zelenskit kõrgetes diislihindades

Välismaa
Foto: SCANPIX/AP Photo/Mark Schiefelbein
Välismaa

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kaitses Venemaa-vastaste sanktsioonide peatamist ja süüdistas taas Ukraina president Volodõmõr Zelenskit kõrgetes diislihindades ja soovimatuses sõda lõpetada.

Trump kirjutas oma sotsiaalmeedias, et otsustas vabastada Venemaa majandussanktsioonidest seetõttu, et ei soovi teha midagi, mis võiks Venemaa rumalal kombel läbirääkimislaua tagant eemale peletada. 

USA presidendi sõnul on veelgi olulisem see, et Venemaa teeb Iraani aitamiseks väga vähe – kui üldse midagi. "Ja nii see ka jääb, kui rumalad inimesed vahele ei sega," kirjutas ta.

Trump kritiseeris taas Zelenskit Vene naftatehaste ründamise eest ja kirjeldas, kuidas kõigele vaatamata tarnib Venemaa maailmaturule miljoneid barreleid diislikütust madala hinnaga. 

Trump märkis samuti, et Zelenski ei taha sõda lõpetada ja tõenäoliselt pole seda kunagi tahtnudki. "Kaks aastat tagasi oleks ta võinud sõlmida parema kokkuleppe kui praegu," lisas ta.

Luureraportite kohaselt siiski annavad nii Venemaa kui Hiina Iraanile sõjalist abi – alates satelliidiandmetest kuni relvaosadeni. 

Esmaspäeval Iraanis viibinud Venemaa välisminister Sergei Lavrov pani energiahindadest rääkides osa süüst ka Euroopa kaela.

"President [Vladimir] Putin rõhutas, et meie ei algatanud seda ülemaailmsete energiaturgude stabiilsuse õõnestamise protsessi. Sellega alustasid eelkõige eurooplased ja [eelmise USA presidendi Joe] Bideni administratsioon, kui nad otsustasid demonstratiivselt ja uhkusega Venemaa energiast loobuda," rääkis Lavrov.

New York Timesi andmetel on Trump julgustanud Euroopat rohkem Vene gaasi ostma.

USA välisministri Marco Rubio sõnul tahab Trump igal juhul sõja Ukrainas lõpetada 

"Me ei näe selles sõjas midagi head, küll aga näeme sellega kaasnevaid suuri negatiivseid külgi, sealhulgas väga reaalset ohtu, et konflikt eskaleerub ja kandub ebaõnnestunud sabotaažiakti tõttu üle mõnda teise riiki," ütles Rubio.

Väljaande The Wall Street Journal teatel tegi Putin hiljuti ettepaneku korraldada kolmepoolne kohtumine Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingiga, et Ukraina sõda arutada, lootes saavutada Moskvale soodsa rahuleppe. 

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ei eitanud, et selline kohtumine võiks paari nädala pärast APEC-i tippkohtumise ajal toimuda, aga toonitas, et kokkuleppeks on vaja ka Ukraina esindajat.

"Muidugi, kahtlemata – lõplik lahendus on võimatu ilma, et osaleks keegi Kiievist. Keegi, kes on valmis vastutust võtma," ütles Peskov.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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