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Trump kuulutas välja 15 miljardi dollari suuruse terasetehase projekti

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Jonathan Ernst
Välismaa

USA president Donald Trump teatas, et Minnesotaga seotud ettevõte Mesabi Metallics rajab Iowa osariiki 15 miljardit dollarit maksva terasetehase. Firma teatel võib üks maailma suurimaid terasetehaseid alustada tootmist 2030. aastal.

Trump tutvustas plaani esmaspäeval Valges Majas koos ettevõtte Mesabi Metallics juhtidega. Ettevõte avas hiljuti Minnesotas esimese rauamaagikaevanduse viimase 50 aasta jooksul. Trumpi sõnul on terasetehase ja kaevanduse rajamine USA kehtestatud tollimaksude tulemus, vahendas The Wall Street Journal

Trumpiga ühinesid Iowa vabariiklastest poliitikud, kes kandideerivad eelseisvatel vahevalimistel. Valimistel on kaalul mitu kohta, sealhulgas üks koht senatis.

Kavandatav tehas oleks üks USA suurimaid, mille esialgne tootmisvõimsus ulatuks 7,5 miljoni tonnini aastas. Hiljem võiks tootmisvõimsus kasvada 10 miljoni tonnini. Ettevõte kavatseb vedada rauamaaki Minnesota kaevandusest Iowasse. 

Mesabi kuulub konglomeraadile Essar Group. Essar tutvustas kaevanduse ja terasetehase rajamise plaani juba ligi 20 aastat tagasi. Projekti saatsid viivitused ja rahalised raskused. Tänavu septembris alustas aga tööd Minnesota rauamaagikaevandus, mis andis Mesabi juhtkonnale investeeringu tegemiseks vajaliku kindlustunde.

"Meie toode on kuluefektiivne ja õigustab täna väljakuulutatud investeeringu mahtu. Mesabi Metallicsil on kontroll oma kvaliteetse rauamaagi üle," ütles Mesabi juht Rewant Ruia

Trump ise esitleb 15 miljardi dollari suurust terasetehaseprojekti tõendina, et imporditollid aitavad tuua tootmise ja töökohad tagasi USA-sse. Need meetmed võimaldasid USA terasetootjatel hindu tõsta, kartmata odavama importterase konkurentsi. Terasetöösturite sõnul on tollimaksud ajendanud tegema USA-sse enam kui 40 miljardi dollari ulatuses investeeringuid.

"Tollide nõrgendamine praeguses olukorras seaks saavutatud edu ohtu, need  on osutunud mõistlikuks ja tõhusaks kaubanduspoliitiliseks meetmeks," teatasid terasetööstust esindavad ühendused Trumpile saadetud kirjas. 

Toimetaja: Karl Kivil

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