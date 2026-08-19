Trump peatas kolmeks päevaks Kanadale kavandatud uued tollimaksud

USA president Donald Trump teatas, et lükkab Kanada kaupadele kavandatud uute tollimaksude kehtestamise kolme päeva võrra edasi, kuna riigid on kaubandusleppe sõlmimisele lähedal.

"Peatasin Kanadale kavandatud 50-protsendilised tollimaksud, mis pidid hakkama kehtima homme hommikul, kolmeks päevaks, kuna Kanada ja USA on kokkuleppele jõudnud ning tegelevad veel dokumentide lõpliku vormistamisega," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Teade tuli vähem kui kaks tundi enne seda, kui ligi 20 miljardi dollari (17,1 miljardi euro; 28 miljardi Kanada dollari) väärtuses Kanada impordile pidi kehtima hakkama 50-protsendine tollimaks.

Riigid on mitmes küsimuses ummikseisus, sealhulgas USA autodele kehtestatud tollimaksude ning mitme Kanada provintsi otsuse tõttu keelata Ühendriikide alkoholi müük.

Mõlema riigi kõrged kaubandusametnikud kohtusid kolmapäeva hommikul Washingtonis pärast Trumpi otsust tollimaksud edasi lükata, mis näitab, et võimalikku kokkulepet puudutavad läbirääkimised jätkuvad, märkis BBC.

Trump iseloomustas kolmapäeval ajakirjanikega rääkides võimalikku kokkulepet mõlema riigi jaoks "väga heana".

Tema sõnul sisaldaks kokkulepe Kanada järeleandmisi põllumajanduse ja tootmise valdkonnas ning teatud USA poolt Kanadale kehtestatud tollimaksude vähendamist.

Trump ja Kanada peaminister Mark Carney rääkisid sel nädalal kaks korda ning kaubandusläbirääkijad on pidanud pingelisi kõnelusi alates juulist, kui USA president ähvardas uute tollimaksudega, mille kehtestamise tähtajaks määrati 19. august.

Pinged kahe suure kaubanduspartneri vahel on kasvanud pärast Trumpi naasmist presidendiametisse eelmise aasta jaanuaris ja tema ulatusliku tollimaksuprogrammi käivitamist, mis pööras pea peale aastakümneid kestnud vabakaubanduse Kanada ja USA vahel.

Trumpi kavandatud tollimaksud oleksid kehtinud mitmesugustele Kanada kaupadele, sealhulgas veinile, piimatoodetele, tsemendile, rõivastele ja hokivarustusele.

USA-l juba kehtib tollimaks Kanada terasele ja alumiiniumile, autodele ning puidule.

Kanada on püüdnud saavutada kokkulepet, mille kohaselt USA tollimaksud nendes olulistes sektorites tühistaks või neid vähendaks.

USA on samal ajal nõudnud Kanadalt mitmeid järeleandmisi, sealhulgas USA autodele kehtestatud tollimaksude allesjäänud osa tühistamist ning piimatoodete impordikvootide muutmist, et võimaldada USA juustutootjatele suuremat ligipääsu Kanada turule.

Samuti on USA nõudnud, et tühistataks USA alkoholi müügi keeld, mille enamik Kanada provintse kehtestas eelmisel aastal vastusena Trumpi tollimaksudele.