Kui võrrelda paberraha mikroobidega saastatust polümeerraha saastatuse tasemega, kuid selgus, et raha materjal ei mängi siin rolli: mõlemat tüüpi rahad on samal tasemel mikroobidega kaetud.

Maanteeameti tungiv palve sõidukijuhtidele: mitte sõita seni avamata jääteedele, see on eluohtlik.

"Arvestades tänast ilma - +6 kraadi - ja seda autode kogust, mis siin peal käis ehk selle kahe tunni jooksul üle 60 auto, siis need lihtsalt lõhkusid selle teepinna ära. Nagu asfalttees on löökaugud, tekkisid siin praegu sulalume ja jää sisse löökaugud ja selle tarvis panime kinni," selgitas ta.

