"Euroopa on neil valimistel teelahkmel. Kas jätkub EL-i varjatud föderaliseerimine ehk liikmesriigide otsususõiguse vähendamine ja võimu koondamine Brüsselisse Euroopa Liidu institutsioonide kätte? Või pöördume tagasi Euroopa Liidu loojate algeesmärkide juurde, milleks on liikmesriikide majanduslik arendamine ja rahvusriikide kodanike elatustaseme parandamine nii, et säiliks liikmesriikide iseseisvus. EKRE on veendunud, et Eesti riik ja rahvas, keel ja kultuur jäävad püsima ainult suveräänsete riikide liidus," seisab avalduses.

EKRE hinnangul on "Eesti vanad kartelliparteid" ennast sidunud europarlamendi fraktsioonidega - SDE Euroopa sotsidega, Reformierakond ja Keskerakond ALDE-ga ning Isamaa Euroopa Rahvaparteiga -, kes ajavad liikmesriikidele, eriti väikestele riikidele kahjulikku poliitikat.

"Nii kaua kui Eestist valitakse Euroopa Parlamenti saadikuid, kes liituvad eelnimetatud fraktsioonidega, jätkub võimu koondumine Euroopa Komisjoni kätte ning suureneb oht meie rahvuslikule kestmisele. Nende fraktsioonide saadikud tegutsevad tahes-tahtmata Eesti huvide vastu," märgitakse avalduses.

EKRE avalduses on lisaks kirjas, et nende eeldusel saab nn rahvuslaste blokist Euroopa Parlamendis üks suurimaid fraktsioone. Lisaks EKRE-le on sellega liitumisest teatanud tosinkond parteid, sh Põlissoomlased, Taani Rahvapartei, Itaalia Liiga ja Austria Vabaduspartei.

Volikogu päevakorras oli ka erakonna esimehe Mart Helme ettekanne poliitilisest olukorrast Eestis.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed, erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed, ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed. Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.