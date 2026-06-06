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EKRE valis kongressil Martin Helme uuesti esimeheks

Eesti
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EKRE kongress.
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Eesti

Laupäeval kogunes Tallinnas Estonia kontserdimajas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kongress, mis valis uuesti esimeheks Martin Helme.

Helme poolt hääletas 373 erakonna liiget.

Kongressil kinnitatakse ka EKRE presidendikandidaat, võetakse vastu poliitiline pöördumine ning peetakse programmilisi ettekandeid.

EKRE on teatanud varem, et nende presidendikandidaadiks saab olema riigikogu liige ja erakonna aseesimees Mart Helme.

Samuti valitakse korraliselt erakonna juhatus ja volikogu liikmed.

Otseülekanne kongressilt:

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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