Galerii: valitsus kogunes Vihulasse riigi eelarvestrateegiat arutama

Valitsus ja ametnikud kogunesid esmaspäeva hommikul Lääne-Virumaal Vihula mõisas, et jätkata arutelu riigi eelarvestrateegia ja järgmise aasta eelarve üle.

Eelarvestrateegia hõlmab aastaid 2020–2023.

Tuleva aasta eelarve on mahult tänavusest suurem. Ministeeriumite rahataotlused järgmiseks aastaks ületavad vähemalt ühe miljardi euro võrra tänavuse aasta riigieelarvet.

Rahandusministeerium on kokku arvutanud erinevate poliitilise eelistuse mõjud, kuid enne arutelusid neid ei avalikustata.

Esmakordselt koostavad ministeeriumid oma eelarved tegevuspõhiselt. See tähendab, et eelarve kulud on seotud saavutavate eesmärkidega, mis omakorda lähtuvad vajadusest.

Tegevuspõhine eelarvestamine on läbipaistavam, vähendab dubleerimist ja raiskamist ning selle täitmine on ka kergemini kontrollitav.