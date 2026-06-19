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Mart Helme kasutas poliitreklaamis ilma loata Alo Mattiiseni laulu

Eesti
Pilt postitusest, mille taustal kõlas Alo Mattiiseni
Pilt postitusest, mille taustal kõlas Alo Mattiiseni "Isamaa ilu hoieldes". Autor/allikas: Facebook/Mart Helme
Eesti

8. juunil avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul "Isamaa ilu hoieldes". Laulu autoriõiguste omaniku sõnul ei olnud kasutamiseks luba küsitud. Pärast ajakirjaniku päringut eemaldati postitus sotsiaalmeediast.

Mart Helme Facebooki lehte jälgib enam kui 9000 inimest ning konto juures on avaldatud Mart Helme ametlikud kontaktandmed.

Alo Mattiiseni loomingu autoriõigusi haldav Mariita Mattiisen ütles kirjalikus kommentaaris, et ei luba neid laule kasutada ühegi erakonna ega poliitilise kampaania tarbeks.

Tema sõnul on selliseid soove varemgi esitatud, kuid ta on need alati tagasi lükanud, et vältida laulude sidumist poliitika või konkreetsete erakondadega.

Mattiisen lisas, et isegi kui postitus hiljem eemaldatakse, siis kahju võib olla selleks ajaks juba tekkinud.

Riigikogu EKRE fraktsiooni nõunik Aarne Mäe ütles kirjalikus vastuses, et tema andmetel ilmus video Mart Helme fännilehel, mitte erakonna ametlikus kanalis. Mäe sõnul on klipp nüüdseks eemaldatud.

ERR küsis kommentaari ka Mart Helmelt, kuid Helme ei vastanud ajakirjaniku kõnedele ega SMS-ile.

Eesti autorite ühingu tegevjuht Mati Kaalep selgitas, et poliit- ja kommertsreklaamides muusika kasutamiseks tuleb luba küsida otse autorilt või õiguste omanikult.

"On lubasid, mida me saame anda autorite ühingu poolt ja on lubasid, mida iga autor annab ise ja otse. Kui on avalikud üritused, eelkõige meelelahutuslikud, siis nende ürituste jaoks me saame anda litsentse ja seal seda muusika kasutamist võimaldada, aga kui on tegemist reklaamiga või nii-öelda avaliku koosolekuga, on see reklaam siis kommertseesmärgil või poliiteesmärgil, siis selle jaoks peab loa küsima otse teose autori käest," lausus Kaalep.

Kaalepi sõnul ei ole autori nõusolekuta teose kasutamine seadusega kooskõlas ning autor võib nõuda nii teose eemaldamist kui ka kahju hüvitamist.

"Kui autor ei ole teadlik, see tähendab tema käest ei ole küsitud, siis see tähendab, et selle teose kasutamine ei ole olnud seadusega kooskõlas. Selleks ei ole luba ja autoril on erinevad õigused. Ta võib nõuda selle teose eemaldamist reklaami juurest. Tal võivad tekkida kahju hüvitamise nõuded ja seal tekib ka küsimus, et kas see on isiklike õiguste rikkumine mitte ainult varaliselt, vaid kas on rikutud au ja väärikust. Nii et autoril võivad tekkida erinevad nõuded, mis ei piirdu ainult sellega, et võetakse maha see konkreetne muusikateos reklaami kõrvalt," ütles Kaalep.

Toimetaja: Marko Tooming

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