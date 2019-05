Pered ise ütlevad, et iga minekut tuleb hoolega kaaluda, sest piletid on kallid. Kui kinopilet õpilasele maksab viis eurot, siis teatripilet mitu korda rohkem. Suuremates mängumaades ja teemaparkides tuleb lunastada pilet hinnaga 15–20 eurot igale pereliikmele, juurde tuleb arvestada transport, mis on seda kallim, mida kaugemale kodust sõidetakse, lisaks tahavad lapsed päeva jooksul süüa ja juua.

"Õnneks on loodus- ja matkarajad veel täiesti muidu ning alati on võimalik metsa, mere äärde, parki minna."

Lasteaiaõpetajad ütlevad, et näevad kõrvalt, kuidas laste kultuuriürituste ja meelelahutuse arvelt peavad kokku hoidma just üksikvanemad ja lasterikkad pered. Pealinnas ja suuremates keskustes on elu eriti ärikeskne, krõbeda hinnaga pileteid müüakse isegi jaanitulele. Maapiirkondades korraldatakse sageli toredaid üritusi ka tasuta. Õnneks on loodus- ja matkarajad veel täiesti muidu ning alati on võimalik metsa, mere äärde, parki minna.

18. mail toimunud muuseumiöö on selles mõttes hea erand. Korraldajate sõnul tõi see hoolimata samal ajal toimunud Eurovisioni lauluvõistluse finaalist, maijooksust, ilusast ilmast ja põllutööde algusest ka sel aastal kokku palju muuseumihuvilisi.

Õhtul töölt koju minnes kohtasin ka ise tänaval mitut noorte seltskonda, kes elavalt arutasid, millistesse muuseumidesse minna. Uksed avas sel õhtul viieks tunniks üle Eesti 214 muuseumi. Esmakordselt näiteks Patarei vangla, mootorispordi muuseum Turbas, Sindi muuseum, Nõmme kabemuuseum.

Muuseumiööl sai õhtu jooksul külastada mitut muuseumi, mida raha eest ei tehtaks, arvestades, et muuseumipileti hind jääb keskmiselt vahemikku kuus kuni kümme eurot. Perega minnes on see paljude jaoks kallis. On koole, kes ühendavadki oma kevadise koolilõpuekskursiooni muuseumiööga, sest nii tuleb soodsam.

Siit edasi mõeldes – miks ei võiks teatud arv muuseumitunde ollagi lasteaia- ja kooliprogrammi osa, mida riik osaliselt rahastab? Praegu pakub ka Tallinna loomaaed kaks korda aastas kahe euro eest sissepääsu, Kumu kunstimuuseum on sisse seadnud ühe euro kolmapäevad, mis toimuvad neli korda aastas.

Muide, 1. juunil pääsevad lastekaitsepäeva puhul kuni 16-aastased Kumusse näitusi vaatama täiesti tasuta. Aga seda on vähe. Londonis näiteks saavad kõiki püsinäitusi tasuta vaadata mitte ainult kohalikud, vaid ka turistid, mis on mõistlik, sest muuseumidesse on ju koondunud meie ühismälu. Ehk on ka meil aeg selles suunas liikuda?