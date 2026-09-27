Kell 20 "Ukraina stuudios" Neeme Väli ja Margus Tsahkna

Sel pühapäeval on "Ukraina stuudios" külalisteks reservkindralmajor Neeme Väli ja välisminister Margus Tsahkna.

Lõmani piirkonnas on Ukraina 3. armeekorpus jätkanud okupantide väljasurumist ja positsioonide parandamist. Ilmselgelt kergendab see Donbassi nn kindluslinnade vööndi kaitsmist. Kas me oleme ukrainlaste esimese operatiivse edu tunnistajaks üle paari aasta, seda selgitab reservkindralmajor Neeme Väli.

ÜRO peaassamblee raames New Yorgis kohtusid sel nädalal presidendid Donald Trump ja Volodõmõr Zelenski, aga ka USA ja Venemaa välisministrid Marco Rubio ja Sergei Lavrov. Kas need kõnelused tõid mingisuguseid arenguid ka Ukraina rahuprotsessi, uurime äsja USA-st naasnud välisminister Margus Tsahknalt.

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 20.00. Saatejuht on Reimo Sildvee.