Sünoptikud prognoosivad Euroopa kuumalaine ägenemist

Meteoroloogid peavad Euroopa varasuvise kuumalaine süüdlaseks Põhja-Aafrikast saabunud kuumaõhulainet. Üle 40 kraadi näitab termomeeter lähipäevil tõenäoliselt Prantsusmaal, Hispaanias ja Kreekas.

Sünoptikute sõnul võib juhtuda, et hiljem sel nädalal võib õhutemperatuur Prantsusmaal tõusta kõrgustesse, mida viimati kogeti 1947. aasta juunis. Kahte kolmandikku riigist võib tabada 39-kraadine temperatuur.

Aastal 2003 nõudis kuumalaine Prantsusmaal umbes 15 000 inimelu. Prantsuse võimud on andnud juba üle terve riigi kuumahoiatuse, samuti on suletud mõned koolid. Pariisis ja Lyonis on kehtestatud piirangud ka autoliiklusele. Riigi kaguosas ennustatakse reedeks 44 kuumakraadi.

Hispaanias oodatakse viies põhjaprovintsis 42 kraadi sooja. Põrgukuumus saabub reedel, mil 33 Hispaania provintsi tabab ülikõrge õhutemperatuur; Gironas ennustatakse 44 kraadi.

Saksamaal langes kolmapäeval 70 aastat vana juunikuu kuumarekord, kui Brandenburgis mõõdeti 38,6 kraadi Celsiuse järgi. Juuni kuumarekord langes ka Poolas ja Tšehhis, kus temperatuur kerkis vastavalt 38,2 ja 38,9 kraadini.

Hispaanias lõõmab kontrolli alt väljas metsapõleng

Hispaanias lõõmab kuumalaine taustal metsatulekahju, mida tuletõrjujad pole hoolimata ööpäevaringsest jõupingutusest kontrolli alla saanud, teatasid kohalikud ametnikud.

Põleng sai alguse kolmapäeva pärastlõunal Kataloonias Torre del Españolis ja neljapäevaks oli see hävitanud enam kui 4000 hektarit maastikku, ütles regiooni siseminister Miquel Buch.

"Raskused on sellised, et me ei saa rääkida kontrolli all olevast põlengust või kustutamisfaasist, vaid selle asemel oleme me praegu hetkes, kus põleng laieneb," rääkis ta raadios.

Kataloonia regionaalvalitsus hoiatas, et tulekahju võib lõpuks ulatuda 20 000 hektarini ja kujutab endas tõsist ohtu.

Tugeva tuule ja kõrge temperatuuri tõttu levis tuli kiiresti.

Buchi sõnul võis selle põhjustada "sõnniku kogunemine farmis, mis tootis piisavalt soojust, et plahvatada ja sädemeid tekitada".

Seni on kodudest evakueeritud 30 inimest.