Lääne-Euroopat räsiv kuumalaine ohustab ka Pariisi Jumalaema kirikut

Katedraali peaarhitekti Philippe Villeneuve'i hinnangul võib kuumalaine hävitada põlengu üle elanud võlvkatuse, vahendas Reuters.

Põhjuseks on see, et kirikuhoone kiviseintes on endiselt kevadistest kustutustöödest tulenevat liigset niiskust. Liiga kõrge õhutemperatuuri tõttu võivad aga need kivist konstruktsioonid ka liiga kiirelt kuivama hakata.

"Kuumalaine valmistab mulle tõsist muret," nentis Villeneuve. "Kardan, et ühenduskohad ja müürid kaotavad kuivades oma sidususe ja struktuurse kvaliteedi ning äkitselt võibki juhtuda, et võlv annab järele."

Peaarhitekt tuletas ka meelde, et erinevalt näiteks kellatornidest ja katedraali teistest osadest pole ehitusekspertidel veel õnnestunud säilinud lage põhjalikult uurida. Hetkel pole võlvide külge asetatud kümned sensorid siiski veel märku andnud, et ehitise olukord oleks halvenemas.

President Emmanuel Macron on lubanud Jumalaema kiriku taastamist viie aasta jooksul. Praeguseks on osaliselt purunenud katuse kohale suur valge presentkatus, stabiliseeritud sambaid ning asetatud igale poole võimalikke nihkeid või muutusi jälgivaid sensoreid.

Pariisi kuumarekord pärineb 1947. aastast, mil mõõdeti 40,4 kraadi.

Euroopal lasub järjekordne kuumalaine

Lääne-Euroopa on enda alla matnud järjekordne kuumalaine - suvitajad tunglevad randades, järvedes ja basseinides, püüdes leida varju uusi rekordeid purustava palavuse eest.

Mitmes Prantsuse linnas mõõdeti teisipäeval kõigi aegade kõrgeimad temperatuurid, teatas ilmateenistus Météo-France. Näiteks lõi veinipealinn Bordeaux 41,2 kraadiga 2003. aasta augustist pärinevat rekordit 40,7 kraadi.

Saksamaal mõõdeti kolmapäeval rekordilised 40,5 kraadi Celsiuse järgi, teatas riigi meteoroloogiateenistus.

"Uus rekordtemperatuur Saksamaa lääneosas Geilenkirchenis - 40,5 Celsiuse järgi. Varasem rekord oli 40,3 kraadi," kirjutati teadaandes.

Belgias mõõdeti rekordiliselt kõrge temperatuur 39,9 kraadi Celsiuse järgi, teatasid riigi meteoroloogid. Riigi eelmine rekord pärines 1947. aastast, mil mõõdeti 36,6 kraadi.

Soojakraadid mõõdeti Euroopat tabanud kuumalaine ajal Kleine-Brogeli sõjaväebaasis, ütles kuningliku meteoroloogiainstituudi peasünoptik David Dehenauw.

Hollandis mõõdeti kolmapäeval riigi ajaloo kõrgeim temperatuur 38,8 kraadi Celsiuse järgi.

Gilze-Rijenis mõõdetud temperatuur purustas 75 aasta vanuse rekordi 38,6 soojakraadi, teatas Hollandi meteoroloogiainstituut.

Paljud Hollandi põllumehed jätavad lehmad ööseks välja, lasteaiad on aga suletud, sest palavuses nähakse ohtu väikelastele.

Briti ilmateenistuse sõnul on võimalik, et neljapäeval kukub 2004. aastal Kentis registreeritud kuumarekord 38,5 kraadi.

Briti raudteehaldur Network Rail teatas, et kuuma ilma tõttu vähendatakse rongide liikumiskiirust.

"Äärmusliku kuumaga võivad õhukaablid lõtvuda ja kiired rongid lõhkusid need. Me aeglustame sõitu, et reisijad ei sattuks ohtu, kui see juhtub," ütles firma Twitteris.

Euroopa elas alles juuni lõpus läbi eelmise rekordilise kuumalaine. Nüüdne ulatub Prantsusmaast Norrani ning on kaasa toonud ka ohvreid.

Näiteks otsib Londoni politsei kolme inimest, kes Thamesi jões ujudes kadunuks jäid.

Prantsusmaal on antud oranži taseme ilmahoiatus - kõrgeimast puudub vaid üks aste.

Paljudes piirkondades on kohalikud võimud kehtestanud veekasutuse piirangud, sest kuumus on toonud kaasa põua ja jõgede veetase langeb kiiresti.

Veepiirangud kehtivad 96 Prantsusmaa departemangust 73-s. Kõige hullem on olukord riigi keskosas Loire'i orus, kuid põud valitseb ka Edela- ja Kagu-Prantsusmaal.

Palav ilm rõõmustab jäätisetootjaid, kelle tulud tõusevad koos kuumakraadidega.

Loomaaedade asukaid kostitatakse jäässe külmutatud toiduga, et neid pisutki maha jahutada. Lääne-Prantsusmaal Fitilieu looduspargis said lõvid teisipäeval kanasorbetti.