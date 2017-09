Neljapäeval ja reedel on Tallinna kesklinna liiklus eesistumise tippsündmuse, digitaalvaldkonna tippkohtumise tõttu väga tugevalt häiritud. Eelkõige on liiklus piiratud Tartu maanteel, Kultuurikatla ümbruses ja hotellide läheduses, seega soovitab politsei võimalusel autoga kesklinnas liiklemist vältida.

Tänavatele ja ikoonidele klikkides näeb täpsemat informatsiooni liikluspiirangute ja soovitatud ümbersõitude kohta.

"See, mis neljapäeval ja reedel olema saab – ma arvan, et ma ei liialda, kui ma ütlen, et see on enneolematu," võttis Põhja prefekt Kristian Jaani kokku, mida võib oodata liikluselt neljapäeval ja reedel.

Tallinnasse saabub 30 delegatsiooni riigipeade ja Euroopa Liidu institutsioonide juhtidega. See tähendab, et liiklusesse tuleb delegatsioonidega juurde umbes 200 autot.

Mida oodata neljapäeval?

Neljapäeval saabuvad riigipead Tallinnasse ja söövad õhtust Kadrioru Kunstimuuseumis, mis tähendab, et 28. septembri õhtul on Weizenbergi tänav täielikult suletud. Juba neljapäeva hommikul suletakse Põhja puiestee Sadama tänavast Kalaranna tänavani. Samuti võib mingi osa teedest olla juba neljapäeva päeval liiklusele suletud hotellide, näiteks Hiltoni, Swissoteli ja Radissoni ümbruses.

"Ma üldiselt seda väga kergekäeliselt ei ütle, aga kui reedel kesklinna otseselt asja pole ja kui vähegi võimalik, siis võiks kesklinna vältida," sõnas Jaani. Kõige keerulisem saab liiklus olema Tartu maanteel neljapäeva pealelõunast reede õhtuni. Reedel on liiklemine seal häiritud sisuliselt terve päev.

Mida oodata reedel?

Reedel toimub tippkohtumine, mille täpset ajakava näeb siit. Üritus halvab liikluse kesklinnas ja Kultuurikatla ümbruses sisuliselt terveks päevaks ning kindlasti tasub vältida Tartu maanteed.

Reedeõhtuti on liiklus Tallinnast väljuval suunal niigi väga intensiivne. Kuivõrd suur osa delegaatidest lahkub Tallinnast samuti reede õhtul, siis on liikluskoormus tavapärasest oluliselt suurem ja politsei soovitab linnast väljumisel kasutada võimalusel Tartu maantee asemel Viljandi maanteed.

Millega veel arvestada?

Politsei- ja piirivalveamet suurendab kontrolli eelkõige Eesti-Läti piiril. Kuigi isikut tõendav dokument peab Schengeni ruumis liikudes niikuinii alati kaasas olema, tuleb nüüd olla valmis, et dokumenti neil päevil ka kontrollitakse ning selleks tasub varuda lisaaega. Samuti kontrollitakse neljapäeval Tallinna sadamas isikusamasust ehk seda, kas pileti ostnud isik on see, kes reaalselt reisib.

Liikluspiirangutega ja lisaajaga liikluses peaksid kindlasti arvestama kesklinna koolides ja lasteaedades õppivad lapsed ja nende vanemad, kuivõrd sõit võib võtta kordades rohkem aega kui tavaliselt. Hommikul peaksid delegatsioonid liikuma peamiselt ajal, kui õpilased on juba koolides, kuid koolipäeva lõpp jääb ilmselt kõige intensiivsemasse liiklusperioodi.

Kui eelmiste kõrgetasemeliste kohtumiste ajal on delegaatide eskortimiseks kasutatud trammiteed, siis seekord seda ei tehta, kuna eskortimine kestab niivõrd intensiivselt terve päeva, et see halvaks ühistranspordiliikluse, selgitas politsei. Ühistransport sõidab tõenäoliselt vabagraafiku alusel, seega kindlal kellaajal bussi või trammi oodata ei tasu.

Põhitrasside ääres autode parkimine on keelatud ning piiranguid eiranud autod teisaldab politsei kõrvaltänavatele. Kadunud autod saab kätte hädaabinumbrile helistades.

Veel põnevat

Lisaks õhtusöögile ja tippkohtumisele on mitmed riigipead avaldanud soovi kohtuda oma riigi sõduritega, niisiis eskorditakse neid reede hommikul ka Tapale ning tagasi pealinna Kultuurikatlasse. Samuti võib politsei sõnul pakkuda neile huvi Ämari lennubaas.

Reede õhtul lähevad paljud delegaadid Saku Suurhalli Stingi kontserdile, enne mida söövad õhtust. Seega võib oodata, et paljud Tallinna söögikohad on juba broneeritud.

Neljapäeval ja reedel tuleb Tallinnasse turvalisust tagama kokku 800 politseinikku üle Eesti. Koos partneritega, s.h. Sisekaitseakadeemia, abipolitseinike ja sõjaväepolitseiga tagab turvalisust ligikaudu 1000 ametnikku.

Tallinnas on reedeks registreeritud Kultuurikatla vastas asuvale muruplatsile üks meeleavaldus: Georg Kirsberg korraldab protesti Angela Merkeli immigratsioonipoliitika vastu.