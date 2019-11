Valitsus toetab praeguses plaanis linnahalli ooperisaali rajamist

Valitsus otsustas neljapäevasel kabinetinõupidamisel, et Tallinna linnahalli võiks rajatada ooperisaali, kuid arutelud jätkuvad.

"Otsustasime, et õige on minna edasi variandiga, kus saab kolm olulist asja korraga: linnahall saab korda, teiseks ooperiteater saab endale ooperi- ja balletisaali, kolmandaks linn ja kogu Eesti saavad endale korraliku konverentsikeskuse ja kontserdisaali," ütles kultuuriminister.

"Tuleb ökonoomsem, kui hakata rajada kaht suurt objekti," lisas Lukas, pidades silmas uue ooperimaja ehitamist.

Lukas lisas, et arutelu alles algab, plaanis on tellida eskiiskavandite põhjal ekspertiis, määrata ära organisatsiooniline mudel ja ette näha haldusmaksumused. Samuti on vaja taotleda uut riigiabi luba. "Lõpliku otsuse teeb linnahalli osas riigikogu," sõnas Lukas.