Aivar Riisalu: Tallinn on Linnahalli ooperiteatri rajamise vastu

"Mina kui linnajuht ütlen, et ei toeta sinna ooperiteatri ehitamist, sellel lihtsal põhjusel, et ooperiteater oleks liiga spetsiifiline ja võtaks sellelt alalt ära võimaluse olla oluliselt laiemas ulatuses kasutuses kontserti- ja konverentsikohana. Kui riigil on tõesti nii palju raha, 120 miljonit, siis selle raha eest peaks saama ehitada kaks teatrit ükskõik kuhu," rääkis Riisalu ERRile.

Ta märkis, et sadama alal on ka üks tühi krunt, mille riik võiks omandada ja sinna ooperimaja ehitada. "Linnahall lihtsalt seisab mere ääres. Meil on linnas silmad häbi täis, kuna oleme tema omanikud."

Riisalu sõnul on linnal olemas teatud plaanid, kuidas see asi korda ajada. "Praegu ei saa neid plaane avalikustada sellel lihtsal põhjusel, et ooperiteatri küsimus on nüüd jälle väga teravalt esile kerkinud," lausus Riisalu.

Abilinnapea lausus, et kui riik annaks linnale Linnahali renoveerimise üle otsustamise vabaks, siis saab linnavalitsus rahulikult sellega edasi minna." Linn ei taha riigiga tülitseda, kuid valitsus oleks pidanud Linnahalli osas kõigepealt meiega arutelusid pidama, aga seda pole tehtud. Oleme küll huvigruppidega kohtunud," rääkis Riisalu.