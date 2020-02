Tallink Grupp, AS Infortar ja Tallinn loovad ühisettevõtte linnahalli arendamiseks, mis tähendab piirkonda reisisadama, konverentsikeskuse, kontserdisaali, hotelli ja kaubanduskeskuse rajamist. Arenduse maksumuseks on hinnatud 300 miljonit eurot.

"Kujundame linnahallist rahvusvahelise konverentsi- ja kontserdikeskuse, mis elavdab turismisektorit ja majandust laiemalt, loob töökohti ning tulevikus tooks linnale ka kasumit. Reisisadama loomine linnahalli kõrvale toob keskusesse sellisel hulgal turiste, mis muudab investeeringu tasuvaks," ütles linnapea Mihhail Kõlvart kolmapäeval.

Kõlvart tõdes, et arenduse teemal alustasid linn ja laevafirma kõnelusi juba mullu. Ettepanek ühistegevuseks tuli linna poolt.

Arendusprojekti elluviimiseks loovad Tallinna linn, AS Tallink Grupp ja AS Infortar ühisettevõtte, milles osalus jaguneb järgnevalt: Tallinna linn 34 protsenti, AS Tallink Grupp 33 ja AS Infortar 33 protsenti.

Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse miljon eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile (Tallinna osa 340 000 eurot). Lisaks sellele panustab linn ühisettevõttesse Linnahalli ja Linnahalliga piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega, investeeringuks vajaliku kapitali kaasamise tagavad AS Tallink Grupp ja Infortar.

Tallinna linnal täiendavaid rahalisi kohustusi ei ole. Kogu projekti eeldatavaks maksumuse suurusjärk on ligikaudu 300 miljonit eurot.

Tallinki Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene sõnul pole pärast Linnahalli sulgemist kümme aastat tagasi Tallinnas suurt kontserdi- ja konverentsisaali. Nõgene ütles, et eesmärk on taastada linnahalli kontserdisaal, rajada 5000-kohaline multifunktsionaalne konverentsi-kontserdisaal ja lisaks väiksemaid konverentsisaale. "Seda saab mõistlikult teha, et mitte tulevikus suunata sinna avaliku sektori dotatsiooni," sõnas Nõgene.

"Eesti vajab kuni 5000-kohalist saali, mis annaks võimaluse tuua Tallinna suuri konverentse ning kvaliteetset suurt saali eeldavaid kultuurisündmusi. Tallinn vajab edukaks konkureerimiseks Helsingi, Riia ning Stockholmiga uusi võimalusi turismi arendamiseks, järgmist sammu," ütles Nõgene.

Plaanis on rajada linnahalli ja selle ümbrusse konverentsi- reisisadama- ja meelelahutuskompleks, mis avab Tallinna mereäärse piirkonna linnarahvale ning toob linna senisest veelgi rohkem väliskülastajaid, märkis Nõgene.

Linnahalli kvartali külastatavuseks prognoosivad arendajad üle 10 miljoni inimese. "Garanteerime olulise hulga inimesi, et piirkond elaks, samas tagame sellega linnahalli kordategemise ja toimimise turumajanduslikel alustel, et saaks teenida kasu nii partnerid kui Tallinna linn," ütles Nõgene.

Edasi tuleb teha uuring ja analüüsid, mis võtavad aega. Nõgene sõnul võtab ehitamine aega kolm aastat. Kõlvarti sõnul tuleb enne teha kõik vajalikud analüüsid ja planeeringud.

Lähikuudel lepivad osapooled kokku edasised koostööpõhimõtted ning tegevusplaani. Juba sel kevadel on kavas asutada ühisettevõte, kui Tallinna volikogu seda otsust toetab.

Linnahalli ja sellega piirneva sadamaala ning konverentsikeskuse, reisisadama, ärikeskuse ning muude linnahalli kinnistutele rajatavate hoonete arhitektuurse kontseptsiooni leidmiseks viiakse läbi arhitektuurikonkurss. Arhitektuurikonkursi lähteülesande koostamisel võetakse muuhulgas arvesse, et linnahalli näol on tegemist kõrge muinsuskaitselase väärtusega objektiga mille renoveerimisel tuleb tagada muinsuskaitseliste eritingimuste täitmine.

Rajatakse tunnel linnahalli alt Ahtri tänavani

Pressikonverentsil tuli jutuks ka piirkonna liiklus, mis on juba täna Kõlvarti sõnul taluvuse piiril. Kõlvart sõnul tähendaks ühe suurema kontserdi või konverentsi korraldamine piirkonna liikluses kollapsi.

"See on probleem juba praegu. Väga palju variante ei ole, liiklus peab minema maa alla," ütles linnapea. Ta selgitas, et tunnel viib linnahalli piirkonnast autoliikluse võimalikult sadama poolt Ahtri tänavale ning pole välistatud, et veel kaugemalegi.

Lõplikku lahendust veel siiski pole, kuna uuringud on veel pooleli.

Ooperimaja Linnahalli ei sobi

Pikalt arutatud ooperimaja on nüüdseks plaanidest maha kantud, ütles Kõlvart.

"Komisjon, mis pidi analüüsima ooperimaja ehitamist koos linnahalliga – töö käigus analüüsiti erinevaid variante ja need polnud eriti realistlikud. Isegi teoreetiline võimalus, et need kaks kontseptsiooni (ooperimaja ja konverentsikeskus - toim.) saaks koos eksisteerida, puudub. Meie prioriteet on konverentsikeskus ja me ei saa sellest loobuda," märkis Kõlvart.

Kõlvart sõnul on linna jaoks ooperimaja tulevik on samamoodi tähtis ja linn püüab ka enda poolt panustada, et leida lahendus. "Tahe on jätkuvalt olemas ja nii palju kui linn saab toetada, me toetame, aga mitte rahaliselt," ütles linnapea.

Suurejoonelistest plaanidest rääkisid kolmapäeval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Kõlvart, Tallinki juht Paavo Nõgene ja Ain Hanschmidt Infortarist.