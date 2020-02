"Eeskätt palutakse täpsustada kultuuriliste, mittemajanduslike ürituste prognoosi, uuendada ehitushindasid ja muud seesugust. Materjali kokkupanek võtab paar kuud. Seejärel hindab Euroopa Komisjon materjali. Kas seejärel ollakse valmis väljastama juba ka riigiabi luba või soovitakse veel midagi täpsustada, näitab aeg," ütles ERR-ile Tallinna Linnahalli AS-i juhatuse esimees Anu Liinsoo.

Liinsoo meenutas, et riigiabi loa taotlus on esitatud juba varasemalt, kuid siis ei olnud veel võimalikust ooperiteatrist juttu.

"Menetluses olev taotlus on esitatud kontserdi- ja konverentsikeskuse rajamiseks. See, millest kultuuriministeerium räägib on uus, võimalik loa taotlus, mis peaks esitatama, kui otsustatakse linnahalli ka ooperisaal ehitada. Kui valitsus lisab linnahalli ka ooperisaali funktsiooni, siis tulebki uus taotlus esitada, kuna funktsioonid muutuvad. Seni jätkame käimasoleva menetlusega," selgitas Liinsoo asjade seisu.

Kultuuriministeerium: lõplikke lahendusi veel ei ole

Linnahalli renoveerimise protsessi juhib Ott Sarapuu. Tema juhtimisel valmivat hoone esialgset sisukontseptsiooni on tutvustatud kultuuriministeeriumile.

"Kontseptsiooni üle toimus arutelu ning tehti mitmeid muudatusettepanekuid, mille täitmisega käib praegu töö. Rõhutan, et mingeid lõplikke lahendusi veel ei ole, teema on väga tugevalt protsessis, nii et vara on öelda, millised lahendused on elluviidavad, kui palju miski maksab või muud taolist," rääkis ERR-ile kultuuriministeeriumi avalike suhete juht Meelis Kompus.

Kompus lisas, et uut riigiabi luba ei veel taotlema hakatud, kuivõrd töö kestab ja mingit kontseptsiooni ei ole veel kinnitatud.

"Need asjad on omavahel seoses. Nimelt, 2019. aasta vastu võetud riigi eelarvestrateegias aastateks 2020-2023 on kokkulepe, et Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks investeeritakse 40 miljonit eurot Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks," rääkis Kompus.

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel toimus linnahalli teemal arutelu valitsuskabinetis mullu novembris. Siis leiti õige on edasi liikuda variandiga, et linnahall tehakse korda ning sinna tuleks nii ooperi- ja balletisaal, konverentsikeskus ja kontserdisaal.

"Riigiabi loataotluse saab Euroopa Komisjonile esitada, kui uus kontseptsioon ja maksumus on selge," sõnas Kompus.