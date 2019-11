Karl Soonpää päevik 30. novembril 1939. aastal

30. nov. [Riigikontrolli sõjaväeosakonna peakontrolör Martin] Kelder teatas kell 12, et Vene–Soome sõda olevat alanud. Hommikustes lehtedes oli, et diplomaatilised suhted nende riikide vahel on katkestatud eile õhtu Vene algatusel. Kelderi ja [tsiviilosakonna peakontrolöri Aksel] Mei jutu järele on Vene pommitanud Helsingi, Viiburi ja Ensot.

Meie olukord on seega keerulisemaks muutunud: sõda on otseses ligiduses ja käimas meie liitlase ja meie vennasrahva vahel. Kalastajasaared olevat Vene poolt okupeeritud ja Vene väed liikuvat sealt Tornio suunas. Vähe on jäänud šansse, et siiski leitaks rahulik lahendus.

Kella 17–22 V. Val. koosolek. Helsingis, Ensos ja Viiburis olevat tulekahje. Moskva ütlevat, et ta ei tea midagi sündmustest Soomes. Rootsist olevat teateid, et seal kaalutakse Soome abistamist. Sündmuste kujunemisele tähtis, kuidas Inglismaa hoiak. Viimane ei peaks soovima konflikti Venega.

Viimasel ajal aga teateid, et Vene on mobiliseerinud Turkestanis, Kaukasuses ja Ukrainas. Kohad, mis hädaohtlikud Inglise huvidele. Balkanil võib oodata sündmusi. Rumeenias äsja Prantsussõbralik valitsus. Rumeenia õli minevat praegu mööda Vahemerd Prantsusmaale. Saksa aga olevat oma vägesid saatnud suurel arvul Viini.

Meil Soome–Vene sõda hädaohtlik, kuna ta teeb ebakindlaks ka liikumise Balti merel, eriti kui Rootsi sekka lööb. Ka otsest hädaohtu Tallinnale peavad sõjamehed võimalikuks: kuna sadamas seisavad Vene laevad, võib Soome lennuvägi katset teha neid pommitada. Paldiski kaitsemine on meie poolt jäetud terves ulatuses Vene kätesse. Isiklikult minul raske ettekujutada, et Soome Tallinnale kallale tungiks.

Kinnitust on leidnud arvamine, et ülekolijad sakslased püüavad tüssata varanduste suhtes nii Saksat kui meid. Poola laastatud: taludes puuduvat loomad. Varssavis olevat tüüfus.