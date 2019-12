Karl Soonpää päevik 1. detsembril 1939. aastal

1. dets. Soomel valitsuste vahetus. Peaministriks nüüd [Väinö] Tanner, välis – [Toivo Mikael] Kivimäki. On kuuldusi ka uutest pommitamistest, aga ka vaherahust. Õhtul selgub, et peaministriks on [Risto] Ryti, välisministriks – Tanner.

Eilsel val. koosolekul president märkis, et sakslased on korjanud allkirjad ja esitanud Hitlerile palve võtta Eestimaa oma "kaitse" alla. Sakslased on pärast allakirjutanuid hirmutanud, et kui Eesti teada saab, siis puuakse allakirjutajad üles! Ströhm olevatki ütlenud, et kui poleks tema allkirja annud, poleks ka lahkunud. Nii ka palju teisi.

Loe lähemalt dokumentidest (link viitab pdf-failile Riigikontrolli veebikeskkonnas):