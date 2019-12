2. dets. Selgub, et Terijoel olevat tekkinud "Demokraatline Soome valitsus" Otto Kuusineni juhtimisel. See on moodustanud esimese Soome korpuse, kelle austavaks ülesandeks olevat heisata demokraatia lipp Helsingis presidendilossil. Venega abistamise pakt. Seatavat sisse demokraatline riigikord, mitte küll Nõukogude eeskujul. Valitsusse kutsutavat Helsingisse jõudmisel ka teised rahvarindesse passivad tegelased. Valitavat uus esinduskogu demokraatlistel alustel j.n.e. Punaväelt loodab igasugust abi, Venelt – Karjala ühendamist Soomega.

See uue valitsuse asutamise fakt näitab, et Vene sihid ja meetodid on jäänud endisteks. Kahtlemata raskendab see kokkuleppe leidmist Vene ja Soome vahel – nähtavasti tuleb nüüd sõda võidelda lõpuni.

Ka meie olukord on halvenenud, kuna kuuldavasti (pr. Meritsa järele) on Kuusikult tehtud lend Soome. [Riigikontrolli sõjaväeosakonna peakontrolör Martin] Kelder ütleb, et ka "Kirov", kes ajalehtede teatel pommitas Soome kindlust, olevat toodud kahe laeva vahel Tallinna sadamasse. Muidugi, niisuguste juhtumite tõttu on meie neutraliteet illusoorne.

Kella 17–7 minu pool Sikkar, Derrik, Tuul (– 94 X 20).