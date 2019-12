Karl Soonpää päevik 3. ja 4. detsembril 1939. aastal

3. dets. Vene on sõlminud vastastikku abistamise pakti Terijoe valitsusega. Annab viimasele Karjala 70 000 ruutklm. Saab vastu: 1) saared Balti meres, 2) Karjala kannaksest 3900 klm. [km2], 3) Hango, 4) Kalastajasaare. See leping näitab Vene nõudmiste minimumi Soome vastu.

4. dets. Nagu selgub, pole "Kirov" Tallinna tulnud. Ka Kuusikult aeroplaanide lend pole tõenäoline. Olukord on niisugune, et ei Soome ega Vene tunnista ennast sõjas olevaks. Käimas on juriidiliselt "repressaaliad". Inglasi on huvitanud, kas meie Kuusineni valitsust tunnustame.

Sama küsimuse on esitanud [Soome saadik Eestis Paavo J. ] Hynninen. Meie vastus: Pole senini see valitsus enesest meile teatanud. Kui teatab, võtame seisukoha. Kui tal territoorium, siis vahest võiks teda faktilise võimuna tunnistada legaalselt saadud territooriumil.

Ka on huvitanud neid küsimus, kuidas suhtutakse Vene tegevusele, mis Soome vastu ette võetakse baasidest. Meie vastus: Paldiski on baas. Selle kaitse – Vene ülesanne. Tallinn pole baas – seda kaitseme meie ükskõik kelle vastu, kes vägivallaga siia püüab tulla.

Ülemjuhataja sõidab homme Moskva külla.

Val. koosolekul küsimus sotsminile maja ostmisest Pensionikapitali arvel Tõnismäele. Maja aktsiate enamus kuuluvat Boris Lindele . President olevat ministrile soovitanud osta. Vastu oleme [siseminister August] Jürima ja mina. Palutakse mind küsimust kaaluda, et seisukoht võtta järgmiseks koosolekuks.

Centumis Assor, A. Matto, Teas ja mina kl. 9–12 (+ 21 X 50).