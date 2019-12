10. dets. Lastekaitseühingu kella 5 teel. Pr. Tupitsa lauas. Mängisin pr. Tanner, Sternbeck, Junkur (+ 26 X 20) ja Dailide, Raud, Imelik (+ 54 X 15). (+ 34.60)

11. dets. Vab. Val. koosolek 17–1.30. President asub seisukohale, et meie peame oma suveräänsust julgelt rõhutama ja mitte araks jääma. Seepärast ei või ka rahvalt nõuda, et ta seda armastama hakkaks, mis tegelikult pole armas, küll aga peab praegusel ajal käima mõistuse, mitte tunnete järele.

"Kassari" kohta arvatakse, et selle põhjalaskmine on tõenäoliselt sakslaste töö. Nad on hoiatanud, et meie ei kaubitseks vabalt teiste maadega ja kutsunud meie maminit Berliini läbi rääkima, palju võiksime kaupu viia Inglismaale näiteks. Et meie loobusime, hakatakse nähtavasti repressaaliatega.

Otsustataksegi, et [majandusminister Leo] Sepp võtab kutse vastu Berliini sõiduks. Enne tegelikku väljasõitu aga oodatakse ära Laidoneri tagasi jõudmine.

Venelased nõuavad luba tuua Tallinna seniitpatareisid 200 mehega Soome sõja kestvuseks. Samuti tahavad omi laevu, ka sõjas vigastatuid, remontima hakata Tallinnas. Mõlemile suhtutakse eitavalt, kuna see võiks meile kaela tuua õhukallaletunge Soomelt.

Tallinna ülemlinnapeaks nimetab president kindr. A.[leksander] Tõnissoni . Ta on [kindral Jaan] Sootsi vastu, kuna viimane olevat liialt kaitsenud linna huvisid riigi huvide vastu. Tartu linnapääks Luiki soovitavad keskerakondlased – 15 nõunikku.

Sotsid – 10 nõun., kes valimistel olid koalitsioonis keskerakonnaga, on teatanud, et nemad ei võtta nimetatava linnapea asjus seisukohta (sic!), kuna "majandusrühm" tahab kindr. Tõnissoni . [Siseminister August] Jürima paneb ette dr. [Robert] Sinka ja see nimetatakse.

Tallinna ülemlinnapea asjus on sotsid käinud [peaminister Jüri] Uluotsa juures ja ütlend, et neil Sootsi vastu midagi ei ole. Nad oleksid aga praeguste või eelmise valitsuse liigete nimetamise vastu sellele kohale ([Nikolai] Viitak, [Oskar] Kask või [Richard] Veerma!).

Ajaloolane Küllo Arjakas: Eesti auriku Kassari uputas suurtükitulega ööl vastu 11. detsembrit Hiiumaa lähedal Nõukogude allveelaev. Kassari oli nõuetekohaselt valgustatud ja sõitis sinimustvalge lipu all Rootsist Eesti poole. Üks meremees sai surma, teistel õnnestus ööpimeduses uppuvalt laevalt pääseda ja pikema aerutamise järel jõudsid nad Hiiumaa randa.