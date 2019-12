Karl Soonpää päevik 14. detsembril 1939. aastal

14. dets. Kell 13 oli ART liidu juhatuse koosolek. Liit loobub "U. Talu" väljaandmisest, kuna ähvardab puudujääk 3000–4000 kr. suuruses. Tiraaš on langenud 3000–3500 peale. Seega jälle üks matusekoosolek, kus osa minevikku likvideerub.

Köster räägib, et saarlased arvavad "Kassari" uputamise asjus, et see võib olla ka venelaste kättemaksuakt! Nimelt ei usu saarlased, et "Kassari" tuli tühjalt tagasi Rootsist, vaid võib-olla sõitis vahepeal Rootsist Soome mõne laadungiga ja oli teel Soomest Eestisse, kui ta uputati.

Sinnapoole viipab asjaolu, et vana Sergo oli ise tüüril ja õieti kõik juhtiv koosseis kuulus Sergode perekonda. Ka ütleb Köster, et nad teatanud Uluotsale , et nad temaga enam otserääkimisi ei pea, vaid ainult prof. Piibu kaudu, kuna linnapeade asjus sündinud midagi muud, kui U. varem rääkinud.

V. V. koosolek kl. 17–½ 1. Laidoner informeerib Moskva sõidust. Molotov tark, Vorošilov – tark, Stalin aga kahe pea võrra targem. Asjade[ga] kursis ja suure mõistusega. Kindel mulje, et Moskva tahab pidada lepingut, kuni püsivad praegused juhid.

Stalin ise pidanud lauakõnesid mitmel korral, kus toonitanud meie sõprust. Ühe klaasi tõstnud ka iseseisva rahvav. Soome terviseks, ise enne Laid. tähendades, et tõstab toosti, mis paljudele ei meeldi.

Ka Molotov rääkinud otsekoheselt sõprusest. Varustuse ja teistes asjades nõustutud vastu tulema otsekohe. Meie soovidest arusaamine olnud kiire ja täielik. Et Stalin Laid. vastu võttis, sellele vaadatud kui haruldusele. Ka Leningradis tagasisõidul nagu sulatud.

Läbikäimine lihtne ja südamlik – Jossif Vissarionovitš ja Ivan Ivanovitš. Öeldud, et meiega hää asju ajada, kuna meie saame Vene oludest aru. Kutsutud meie val. liikmeid Krimmi suvitama. Ülesehitamine olevat Venes kõvasti käimas. Tööd tehtavat palju, intensiivselt.

Soomega vist ei taheta leppida prestiiši pärast juba. Siin aga Bтюрин on saatnud kirja, kus nõuab 2700 tuba punaarmee komandöride naiste ja laste paigutamiseks! Seda täita võimatu. Söögitoas kokkupõrge [sõjaminister Nikolai] Reegi ja [õiguskantsler Anton] Palvadre vahel. Viimane ütleb, et "Kirovi" jutud lähevad staabist välja. Reek: "Kellelt? Palun nime!" Palvadre ütleb, et Arras seletanud nii.

Ajaloolane Küllo Arjakas: Asunikkude, Riigirentnikkude ja Talupidajate Põllumajandusliidu (Soonpääl: ART liit) põllumajandusliku ajakirja Uus Talu viimane number ilmus 1940. aasta jaanuaris. Asjaolu, et NSV Liidu juht Stalin võttis isiklikult Kremlis kindral Laidoneri vastu, peeti tõepoolest erilise sõpruse tunnuseks, sest Stalin suhtles neil aegadel välisriikide esindajatega haruharva ja kõik sellised juhtumid äratasid rahvusvahelist tähelepanu.

Nõukogude diviisikomandör Aleksandr Tjurin oli siinsete baasivägede juhataja. Ta nõudis, et Eesti võimaldaks siia elama asuda baasides teenivate ohvitseride perekondadel, ja jutt käis 5000 inimesest (3000 naist ja 2000 last).

Perede majutamiseks ja teenindamiseks arvati vaja minevat 70 000 m2 elamispinda, seitse lasteaeda ja seitse kooli. Eesti valitsus asus eitavale seisukohale, põhjendades äraütlemist sobivate eluruumide puudusega ning sellega, et Nõukogude sõjameeste perekondade staatus jääb ebaselgeks.