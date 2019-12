18. dets. Vab. Val. koos 17–¼ 1. Varustust otsustatakse osta Venemaalt, kuhu saadetakse kol. [Richard] Tomberg koos 3 eksperdi ja riigik.[ontrolli] esindaja A.[lfred] Terrasega.

Huvitav, et [siseminister August] Jürima ja [peaminister Jüri] Uluots soovitavad veel rohkem osta, kui sõjamehed kavatsevad. Kust raha saab, see ei tule arvesse: mamini kt. Jürima ütleb, et kui võlgu saab, siis võtta rohkem. Uluots tahab ka tanke.

Mina tähendan, et pooldan sõjameeste poolt soovitatud kiiret talitamist. Seepärast julgen soovitada valitsusele volitused anda Tombergile otsekohe osta, kuigi seadustega võib tulla kahtlasi konflikte: pärast võib val. teha tarvilikud otsused, mis seisukorra täiesti legaliseerib.

Olen pidanud nõuu kontrollis laupäeval, kui asjast sain teada, ja arvan, et sõjameeste poolt soovitud ulatuses, s.o. 14 milj. kr. eest, seadused võimaldavad tellimisi anda. Seepärast peaks jääma selle summa piiridesse. Muidugi võiks kommisjon vaadata kohapeal ka teisi siin soovitatud relvi, ja kui tõesti hästi saab, peaks juba edaspidi otsima teid ostu finantseerimiseks.

Kirjand-ühis. "Loodusele" tahetakse "A"-liigist laenu anda 60.000 kr. Vaidlen vastu, kuna "Looduse" kontsernil võlgu 1.217.000 kr., aktiva aga ca 1.350.000 kr. Et aga viimases ka raamatuladu, siis paistab, et on "unterbilanss" ja päris tuntav.

Seepärast paks olema ime, kui kontsern, kuhu peale "Looduse" kuuluvad "Ilutrükk", "Mathiesen" ja "Nool", pankrotist pääseb. Kas aga riigil mõtet minna ka üheks oksjonaatoriks? Kas pankrott mõni kuu varem või hiljem, sellel vähe tähtsust.

Masendatuna tundub hamin, kuna tema polevat teadnud, et asjad nii pahad. [Välisminister Ants] Piip räägib sinna-tänna ja näib olevat mures pankade pärast, kes "Loodust" finansseerinud. Ütleb, et mõne panga pankrott võib järgneda.

Kiidetakse hääks NSVL täiendava konventsiooni kava põhilaused. Soomest pole rohkem teada, kui ajaleheski lugeda. [Soome välisministri Väinö] Tanneri ja president Kyösti] Kallio raadiopöördumised aga näitavad, et häda on suur.