Rein Sikk: raamatukogus saad teada, kuidas vaktsineerimine korraldada

Pahurus on pead täitnud. Paljud meist pole vaktsineerimisega rahul, korraldavad seda ümber. Püüan sel tasutal otsida positiivsuse külvajaid. Paiku, kus ei pahandata, vaid leitakse aina uusi lahendusi hakkama saamiseks. Näen maalt, Kadrinast üle Eesti vaadates, et need paigad on... raamatukogud.

875 kogu, 31 miljonit teavikut, 2400 töötajat. Paljudes ettevõtetes on külastajate arv kukkunud 50 või 80 protsenti. Aga mitmed rahvaraamatukogud kinnitavad, et koroonast hoolimata pole lugejate arv kukkunud. Pigem on need üles leidnud ka unustatud sõbrad. Aga selleks on pingutatud.

Laenutamine käib suletud kogudes küll ukseprao, akna ja küll ukseesise kasti kaudu. Mitmetes kohtades on Eestis toodetud Cleveroni nutikad raamatukapid, kust saab laenutatu ööpäevaringselt kätte. Kui lisandub ööpäevaringne tagastuskapp on teenus lausa 24-tunnine. Kui paljud firmad veel seda pakuvad? Raamatu kojukanne põdura jalaga kliendile on paljudes paikades tavaline hoolimine.

Praegu pole Eestis pea ühtegi raamatut, mida ei saaks kogudevahelise laenutuse abiga oma külaraamatukokku tellida. Kui mul oli kord kiirelt vaja üht teatmeteost saada, tuli aga naaberkülas Aasperes koguhoidja vabal päeval spetsiaalselt tööle, et see mulle laenutada. Tehke järgi, teised firmad!

"Näiteks loobus Maarja-Magdaleena raamatute tarvis paberkottide ostmisest, võttis kasutusele hoopis vanad, ajale jalgu jäänud tapeedid."

Peaksite nägema, kui kenalt pakivad koguhoidjad tellitud raamatuid enne kui need õue kasti või riiulisse ootama pannakse. See oli mu kodupaigas Kadrinas armas vaatepilt juba aasta eest kevadel. Kenadusele aga võib lisanduda ka keskkonnahoid, näiteks loobus Maarja-Magdaleena raamatute tarvis paberkottide ostmisest, võttis kasutusele hoopis vanad, ajale jalgu jäänud tapeedid.

Ja digirevolutsioonist. Tallinna keskraamatukogu e-raamatute laenutus nimega Ellu annab võimaluse ükskõik kus Eestis lugeda e-raamatuid. Vähe veel! Samuti igas kohas, kus internet või mobiilside, on nüüd kuulatav plaadifirma NAXOS toodang. Uskumatu, Arvo Pärdi loomingut on Tallinna kogu vahendusel kuulamiseks 409 plaati. 1900 plaati Bizet Carmeni muusikaga.

Paned pliidi kütte ja enne kui kaevule minna saad nautida La Scala või Suure Teatri paremaid palasid. Metropolitan Operast rääkimata. Siis veel võrokeste Helüait, kust 7000 kasutajat leidnud 60 tundi võrukeelset kuulamist.

Toila vallaraamatukogu näib olevat peaaegu pidevalt Facebooki otse-eetris raamatuid ette lugemas. Anija kultuurikeskus kutsus "Sipsikut" veebis ette lugema näitleja Ott Sepa. Eetris ettelugejaid on Pirital ja Põltsamaal. Narvas loetakse koos lastega, õpetatakse ka küünalde valmistamist Youtube'i kanali kaudu. Viru-Nigulas said lapsed helistada koguhoidjale, kes luges raamatut ette. Praegu pakutakse samas sotsiaalmeedia abiga võimlemist oma kõige paksema raamatuga. Paljus paigus helistatakse eakatele, et neile suhtlust pakkuda.

Jõgeval oli lastele veebipõhine joonistusvõistlus, Laiusel kirjutasid õpilased distantsõppe ajal luuletusi viirusest. Vastse-Kuustes avati välilugemissaal. Mitmete kogude aknad on käiku läinud näitusesaalidena, kus väljas nii taiesed kui ka uudiskirjandus.

Näib, et kõikjal, kus lahendusi napib, on need raamatukogurahval leitud. Pealegi ilma üleriigilise halamise, erikohtlemise ja erisoodustuste nõudmiseta. Pahuras ning närvilises viiruseilmas tundub see muinasjutuna teisest reaalsusest. Aga seda nautides lähengi raamatukokku, et sealt kapist saada Ivan Krõlovi valmikogumik. Lehitsen seda ja leian 1811. aastal kirjutatud valmi "Kvartett".

Loen ja seal 200-aastases tekstis peitubki vastus küsimusele, kuidas tuleks küll õigesti vaktsineerida:

"Üks Pärdik-Välenäpp ja Eesel, Sikk ning Mesikäpp kord mõtlesid kvartetti mängida. Kaks viiulit, bass, alt ja noodilehed – nii villu istusid me pillimehed, et kunstiga maailma võluda..."

Mängisid nii ja istusid naa, ikka ei tulnud miskit välja, sest oskusi polnud. Mida pole, seda ei saa jagada.

Ka vaktsineerimismure saab lahendatud siis ja ainult siis, kui on, mida jagada. Enne seda võime nappivaid doose lõpmatuseni ringi tõsta samamoodi nagu kvarteti osalisi, aga tulemust pole ikkagi ja tuhkagi.

Seega muretsegem vähem ja korraldagem ka meditsiini vähem ümber. Mingem pigem raamatukokku, seal juba oodatakse. Positiivselt ja kontaktivabalt.

