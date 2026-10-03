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Okupeeritud Donetskit tabas Ukraina õhurünnak

Välismaa
Hävitajate Mirage Ukrainale andmist toetav graffity Pariisis.
Hävitajate Mirage Ukrainale andmist toetav graffity Pariisis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Benoit Tessier
Välismaa

Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu laupäeva suure õhurünnaku Vene vägede käes olevale Donetski linnale. Prantsusmaalt saadud hävituslennukiga Mirage lennanud Ukraina piloot tulistas esmakordselt pardakahuriga alla Vene tiibraketi Banderol.

Okupeeritud Donetskis teatati ööl vastu 3. oktoobrit kümnetest droonidest, õhutõrje tegevusest ja umbes kümnest plahvatusest. Pärast rünnakut jäi linn elektrita, vahendas Ukraina meediakanal UNN.ua partisaniliikumise Ateš teadet.

Selle andmetel kostis plahvatusi samaaegselt Donetski mitmes linnaosas – Kiievi, Leninski, Vorošilovski ja Kalinini rajoonis. Umbes kella üheks öösel olid Ateši partisanid loendanud ligikaudu kümme võimsat plahvatust. Samuti teatati intensiivsest kuulipildujatulest.

Mürarikas oli öö ka lähedal asuvas okupeeritud Makejevkas. Ka seal teatati droonidest ja õhutõrjetulest.

Pärast Donetskis toimunud plahvatuste seeriat kadus Ateši teatel linnas elekter. Praegu puudub teave selle kohta, milliseid konkreetseid sihtmärke tabati või millised olid rünnaku tagajärjed.

Lisaks teatasid Ateši agendid reede, 2. oktoobri õhtul võimsast plahvatusest Venemaal Krasnodaris ning umbes kell 23.30 plahvatustest, tulistamisest ja Venemaa lennukite tegevusest Sotši piirkonnas.

Ukraina Mirage tulistas esimest korda alla Vene tiibraketi Banderol

Ukraina hävituslennuk Mirage tulistas esmakordselt oma pardakahurit kasutades alla Vene tiibraketi Banderol.

Mirage 2000-5F piloot hävitas tiibraketi S8000 Banderol, kasutades selleks 30-millimeetrist pardakahurit DEFA 554 kahurit, teatas Prantsuse projekt Aid to Europe, mida vahendas Ukraina meediakanal UNN. Vene raketi allatulistamine automaatkahuriga võimaldas Ukrainal säästa nappi õhk-õhk-tüüpi rakettide varu.

Eduka tõrjeoperatsiooni asjaolusid, selle toimumiskohta ega Ukraina piloodi nime ei ole avalikustatud.

Sellise tõrjeoperatsiooni eripära on vajadus minna sihtmärgile väga lähedale. Banderol on reaktiivmootoriga tiibrakett, mille maksimaalne kiirus on 620–650 km/h.

Mirage 2000-5F on varustatud kahe integreeritud 30-millimeetrise kahuriga DEFA 554. Mõlema laskemoonavaru on 125 mürsku ning laskekiirus võib ulatuda 1800 lasuni minutis.

Kahuri kasutamine võimaldab ühtlasi säilitada märksa kallimaid ja napimaid õhk-õhk-tüüpi rakette, mida Ukraina lennuvägi kasutab õhus olevate sihtmärkide tõrjumiseks.

Prantsusmaa andis 2025. aastal Ukrainale oma õhu- ja kosmoseväe koosseisust hävituslennukid Mirage 2000-5F. Venemaa tiibrakett S8000 Banderol suudab lennata kuni 500 kilomeetri kaugusele ning kannab rohkem kui 100 kilogrammi kaaluvat lõhkepead.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: UNN.ua

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