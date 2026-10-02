Laupäeval on mitmel pool Eestis udu

Baltimaade kohal olev kõrgrõhuala nõrgeneb ja kaugeneb lõunasse, selle läheduses on Eestis öö jahe ja udune, maapinnal on hallaoht. Seejärel läheneb lääne poolt madalrõhuala. Pöörise servas liigub päeval üle Eesti madalrõhulohk ja toob mõnele poole vihmasabinaid. Öine udu peaks lõuna paiku hajuma. Päevamaksimumid tõusevad üle 15 kraadi.

Eelolev öö on Eestis selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool tekib udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 m/s. Sooja on 2 kuni 8 kraadi, maapinnal langeb temperatuur kohati 0 kraadi lähedale, rannikul on sooja kuni 14 kraadi.

Hommik on sajuta, kuid mitmel pool püsib udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-6, saartel ja läänerannikul kuni 9 m/s. Sooja on 2 kuni 8 kraadi, sisemaal püsib hallaoht, rannikul on sooja kuni 14 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Udu hajub lõuna paiku. Tuul pöördub lõunakaarest järk-järgult läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul kuni 10 m/s. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Pühapäeva öösel sajab kohati uduvihma, pärastlõunal liigub kitsas sajuvöönd saartelt ja Loode-Eestist mandri sisealadele. Öösel on sooja 5 kuni 14, päeval 14 kuni 17 kraadi. Esmaspäeva öösel ja ennelõunal sajab kohati, pärastlõunal mitmel pool vihma. Öösel on sooja 5 kuni 13, päeval 12 kuni 15 kraadi. Teisipäeva öö on vihmane ja mõõdukalt soe, päeva peale sadu harveneb ja õhutemperatuur tõuseb üle 15 kraadi. Kolmapäev tuleb kuivem, aga veidi jahedama õhuga.