Uus kantsler: minu vastutus on tagada, et kaitseraha kulutatakse õigesti

Kaitseministeeriumi kantslerina tööd alustav Kristjan Mäe astub ametisse ajal, mil kaitsevaldkonda on raputanud skandaalid riigikaitserahade kasutamisega. Mäe kinnitusel on tema esmaseks ülesandeks lahendada tekkinud juhtimis- ja usalduskriis ning seista selle eest, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu.

Kristjan Mäe on kaitseministeeriumis töötanud alates 2012. aastast. Enne kantsleriks asumist töötas ta kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhatajana.

"Eesti julgeolek, Eesti riigikaitse, Eesti sõjaline kaitse läheb mulle isiklikult erakordselt korda. See on vastutustunne ning võimalus panustada Eesti julgeolekusse ja Eesti sõjalise kaitse tugevdamisse," lausus Mäe.

Mäe hinnangul on oluline tagada kaitseministeeriumi aegumatu missioon, et Venemaa sõjaline rünnak Eesti vastu oleks võimatu.

"Me elame ohtlikus julgeolekukeskkonnas ja sellises keskkonnas on vajalik teha julgeid ja ettevaatavaid otsuseid. Kaitseministeeriumi kantslerina ma mõistan väga hästi ja vastutan ka selle eest, et viis protsenti oleks kulutatud õigesti ja Eesti rahva usaldusele vääriliselt," sõnas Mäe.

Mäe tuleb ametisse ajal, kui kaitserahade kasutamisega on olnud palju segadust. Mida saaks uus kantsler ära teha, et vältida niisuguseid skandaale, mis 70 miljoni eurose mürsutehinguga tekkisid?

"Kaitseministeeriumi valitsemisala võtab riigikontrollilt saadud tagasisidet ja probleemipüstitust erakordselt tõsiselt. Need sammud, mis on vajalikud astuda selleks, et neid probleeme lahendada - olgu need seotud juhtimisega, hoolsuskohusega või tehniliste vahenditega -, on kõik esimesed asjad, millega igapäevaselt kantsler ja kogu see valitsemisala täna tegeleb," sõnas Mäe.

Eelmine kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk vabastati ametist, kuna koostöö ministriga ei sujunud. Mäe eelmise kantsleri tööd ja ametist vabastamist kommenteerida ei soovinud.

"See oli vabariigi valitsuse otsus. Mina lähtun nendest samadest ülesannetest, mida seaduse ja määrustega kaitseministeeriumi kantslerile on püstitatud, nii kaitseministeeriumi juhtimise näol kui ka valitsemisala tegevuste koordineerimise osas. Minu ülesanne on loomulikult seda tööd teha maksimaalselt hästi ja tagada see usaldus, mis riigikaitse ja sõjalise kaitse vastu tarvilik on," ütles Mäe.