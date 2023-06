Putini osalemine Peterburi foorumil tõi seninägematud turvameetmed

Mobiiliside oli reedel linnas katkestatud ja foorumi korraldaja Roskongress Foundation ütles, et blokeeritakse ka internetiühendus kaudu.

Konverentsi võõrustavates hoonetes nuuskisid ringi pommikoerad ning autode läbiotsimine tekitas pikad sabad, kirjutas kohalik päevaleht Fontanka.

"Julgeolekumeetmed on pretsedenditud," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov uudisteagentuurile Interfax.

"See on tavapraktika. Vaenlane tegutseb jultunult ega loobu katsetest kahju tekitada," ütles Peskov ja lisas, et seesugused tingimused on väga olulised valvsuse ja mobiilsuse säilitamiseks.

Putin kohtus reedel Peterburis Araabia Ühendemiraatide liidri šeik Mohamed bin Zayed Al-Nahyaniga ja kiitis kahe riigi häid suhteid. "Emiraadid on väga hea partner," ütles Putin kohtumise algul televisioonis edastatud repliigis. Ta tänas Al-Nahyani AÜE rolli eest Vene ja Ukraina ning Vene ja USA vangide vahetuses.

Al-Nahyan ütles, et pooldab Ukraina konflikti deeskaleerimist ja poliitilist lahendust.

Venemaa ja AÜE teevad koostööd OPEC+ naftaliidus ning Dubai on üks väheseid maailma pealinnu, kust saab veel pärast Ukraina sõja puhkemist otse Moskvasse lennata.

Viimasel ajal on Venemaad tabanud mitmed droonirünnakud, relvastatud sissetungid piiriäärsetele aladele ja plahvatused, milles Moskva süüdistab Kiievit.

Peterburi linn jääb Ukrainast üsna kaugele, aga siin sai aprillis kohvikus plahvatuses surma tuntud sõjablogija Vladlen Tatarski. Moskva süüdistas Kiievi luureteenistust ja Vene opositsiooni.