Vene meedia: Putin teatas USA kodaniku Stephen Hubbardi vabastamisest

Putin ütles, et Hubbard viibib Peterburis Pulkovo lennujaamas, vahendasid agentuurid.

Agentuuride kohaselt tänas Witkoff, kes parasjagu kohtub Kremli peremehega Peterburi lähistel, Putinit ameeriklase vabastamise eest.

Vene riigimeedia teatel algasid Putini ja Witkoffi kõnelused Konstantinovi palees. See on suurejooneline 18. sajandi kompleks, mis asub Peterburi lähedal Strelnas, Soome lahe lõunakaldal. Tänapäeval on see Venemaa presidendi residents, kus korraldatakse kõrgetasemelisi riiklikke kohtumisi ja rahvusvahelisi tippkohtumisi.

Witkoff kohtus teisipäeval Oslos Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga.