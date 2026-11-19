Pärast tippkohtumist Hiina ja USA presidendiga ütles Putin, et Ühendriigid survestavad Venemaad tungivalt nõustuma sellega, et eurooplased osaleksid kõnelustel.

Seni on Ukraina sõda puudutavaid kohtumisi peetud peamiselt Moskva, Washingtoni ja Kiievi vahel.

"Mõistame, et julgeolekuküsimuste, sealhulgas Euroopa julgeoleku arutamine ilma eurooplasteta on mõttetu," ütles Putin.

"Me ei ole (Euroopa osalemise) vastu, kuid peame mõistma, mida Euroopa neile kõnelustele kaasa toob. Oleme diplomaatiliste kanalite kaudu teinud ettepaneku, et Euroopa esindajad tuleksid Moskvasse, et saaksime nende seisukohast selguse. Seejärel otsustame, millises formaadis dialoogi Ukrainaga jätkata," sõnas Putin.

Venemaa, Ukraina ja USA ametnikud pidasid eelmisel nädalal Abu Dhabis kõnelusi esimest korda üheksa kuu jooksul. Moskva ja Kiiev leppisid kokku suures vangide vahetuses, kuid muid konkreetseid läbimurdeid ei saavutatud.

Euroopa kaasamine tähistaks uut etappi püüdlustes lõpetada ligi viis aastat kestnud sõda.