Putin ähvardas rünnata Suurbritannia sõjaväerajatisi

Venemaa president Vladimir Putin ütles Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel Biškekis, Kõrgõstanis, et Venemaa plaanib Suurbritannia sõjaväerajatiste ründamist vastuseks nende Ukrainale antavale relvaabile. Putin ütles ka, et tõendid Venemaa sabotaažist Saksamaal on lavastatud.

Putini sõnul on Saksamaa katse Venemaad sabotaažis ja terrorismis süüdi lavastada suur viga ja ilmselgelt Saksa rahva huvide vastane.

"Pole selge, miks seda kõike tehakse. Ainus seletus on, et seda on tarvis agressiivse Venemaa vastu seismiseks. Aga kus on tõendid? Nad lavastavad tõendid," lausus Putin.

Ühendkuningriigi sõjaväerajatistest kõneldes ütles Putin, et Venemaa jaoks on legitiimsed sihtmärgid kõik Ukrainas asuvad militaarrajatised, olgu need Ukraina enda või brittide omad. Putin ei öelnud, kas Venemaal on plaanis rünnata rajatisi ka Ühendkuningriigi enda pinnal.

"See on salainfo, sõjasaladus," ütles Putin.

Putin väitis ka, et Ukraina ei saa enam rünnata Venemaa naftarafineerimistehaseid, sest need on nüüd kaitstud.

"Möödunud ööl üritasid nad jälle rünnata kolme rafineerimistehast. See ei läinud läbi, sest tehased on nüüd kaitstud. See ei tähenda, et mitte miski iialgi sealt läbi ei murraks, aga kaitsetase on nüüd hoopis teine," ütles Putin.

Putin kommenteeris ka Vene laevadele tehtud rünnakuid. Agressorriigi president tunnistas, et Ukraina on Vene laevade ründamisega tekitanud olulist, kuid mitte kriitilist kahju.