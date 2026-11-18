Ukraina rünnakus sai rängalt kahjustada Venemaad Krimmi poolsaarega ühendav Kertši sild ja operatsioonis osalenud ohvitser ütles ajalehele The Times, et taristuobjekti ründamisega saadeti sõnum Vladimir Putinile.

Tegemist on Moskva jaoks strateegiliselt olulise ühendusteega, mida kasutatakse Vene vägede varustamiseks okupeeritud Krimmis ja Lõuna-Ukrainas. Ukraina julgeolekuteenistuse andmetel oli rünnak osa mitu nädalat kestnud operatsioonist, millesse olid kaasatud raketiväed, droonipiloodid, merevägi ja eriüksused.

Operatsiooni üheks eesmärgiks oli tekitada piinlikkust ka Putinile, kes kohtub sel nädalal Hiina kompartei juhi Xi Jinpingi ja USA presidendi Donald Trumpiga.

"Kavandasime selle sümboolse žestina enne Trumpi, Putini ja Xi kohtumist, et näidata, et Putin on nõrk," ütles operatsioonis osalenud ohvitser ajalehele The Times.

Lisaks strateegilisele kahjule näitas operatsioon Ukraina võimekust korraldada täppisrünnakuid ka ilma Elon Muski sidesüsteemita. Ukraina allika sõnul kasutati esimest korda droone rakettidele videosignaali edastamiseks, mis võimaldas viimastel sihtmärke täpsemalt tabada. Nii õnnestus Ukrainal mööda minna ka USA kehtestatud piirangutest sidesüsteemide kasutamisele.

"Näitasime, et suudame selliseid operatsioone läbi viia ilma Starlinkita," ütles allikas.

Enne silla ründamist hävitati järk-järgult Venemaa õhutõrjesüsteemid, radarid ja elektroonilise sõjapidamise seadmed. Lõplikus rünnakufaasis kasutati Ukraina Flamingo ja Neptuni tiibrakette ning Paljanõtsja droonrakette.

Okupeeritud Krimmi juht Sergei Aksjonov kinnitas, et liiklus üle silla on peatatud. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov seletas, et sild taastatakse ja muudetakse varasemast veelgi paremaks. Ukraina lubas aga remonditöid takistada.

"Venelased on aastaid veennud kogu maailma, et Krimmi sild on üks planeedi kõige paremini kaitstud objekte. Täna lebab osa sellest merepõhjas," ütles Ukraina julgeolekuteenistuse SBU esindaja.