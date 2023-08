Decathloni tulek muudab Eesti spordipoodide elu keerulisemaks

Spordikaupu müüvad poed täienevad sellel nädalal uue tegijaga, kui Tallinna külje all avab oma esimese poe Eestis Decathlon. Kohalike ostjate valikuvõimalused muutuvad sellega laiemaks, kuid teistele spordipoodidele tähendab see tihedamat konkurentsi.

Decathlon alustab Tallinna külje all Kurna kaubanduspargis tegevust neljapäeval ning kohalikul spordikaupade turul tegutsejad prognoosivad, et sellel on märkimisväärne mõju ka teistele seni Eestis tegutsenud spordipoodidele.

Matkaspordi juht Tarmo Mere ütles ERR-ile, et spordikaupade turg on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud ning erilise tõuke sai see Covidi-ajal. Kauplusekette on palju, kuid nende sihtrühmad on erinevad.

Ta tõi välja, et näiteks Matkasport keskendub, nagu nimigi ütleb, ennekõike matkavarustusele, aga just niisugusele, mis oleks vastupidav ja kvaliteetne. Nimelt eelistavad nad oma sortimendis brände, mis tegelevad tõsiselt jätkusuutlikkusega või on end kliimaneutraalseks deklareerinud.

"Decathlon on muidugi tuntud ja ta on Euroopa suurim spordikaupade kett, suurtes spordipoodides on hästi palju soodsa hinnaga kaupa tänu nende enda privaatbrändidele. Decathloni eelis on see, et tal on veertikaalne turg tootmisest kuni kauplusteni, kõik on üks firma ja need omabränditooted võimaldavad hästi optimeerida. Eks see konkurentsi muidugi suurendab, see on selge," tõdes Mere.

Ta lisas, et ootab põnevusega, kuidas uue poe esimene nädalalõpp ja esimesed kuud turgu mõjutavad.

Hawaii Expressi tegevjuht Alo Maidla tõdes, et Eestis on konkurents spordikaupade turul päris tihe, sest lisaks füüsilistele kauplustele on toimetamas ka palju internetipoode. Hawaii Expressi puudutab Decathloni lisandumine turule tema hinnangul vähem kui mõnd konkurenti, sest nende põhitegevus on erinevalt Decathlonist jalgrataste ja suusavarustuse müük.

"Decathloni turule tulek teeb ka rataste valdkonnas konkurentsi tihedamaks, kuid eriti täiendab ja muudab pilti riiete, jalatsite, vaba aja ja outdoor-tegevustes," selgitas Maidla.

Decathlon mõjutab spordikaupade turgu nagu Lidl toidupoode

Uue turuosalise lisandumine spordikaupade turule muudab tema hinnangul kohalikku spordikaupade turgu sarnaselt sellele, nagu täiendas valikut ja tõi hindu alla IKEA või Lidli tulek.

"Ostjatele on see hea, müüjatele keerulisem," nentis Maidla.

Peamiselt jalgrataste, nende varuosade ja tarvikute jae- ja hulgimüügiga tegeleva Veloplusi omanik Sven Rebane võrdles Decathloni tulekut samuti Lidli sisenemisega Eesti toidukaupade turule. Tema hinnangul vähendab see kindlasti teiste müüjate turuosa, aga just odavas segmendis.

Rebane märkis, et inimene, kes tahab maratonile minna, paarisajaeurose rattaga ei sõida.

"Ratas ja ratas ei ole üks ja sama. Kes tahab osta 3000-eurost ratast, ei lähe Decathloni või Hansa24, need on täitsa erinevad asjad, nii nagu sõidukitegagi. Kes tahab lihtsat, ostab omale lihtsa, ja kes kallimat, vaatab oma kohtadest," rääkis Rebane. "Ega Decathlonis ka rämpsu ei müüda, need poed on ju mujal ära nähtud, ta mõjub, aga omas segmendis."

Sama meelt oli Matkaspordi juht, kelle hinnangul on Decathlonil suurem roll just väga hinnatundlike klientide jaoks, sest ostulävi tuleb madalamale.

"Kindlasti mõjutab see neid [kauplusi], kes rõhuvad soodsale hinnale, seal on hinnakonkurents tugev," nentis Mere. "Tõsi, Decathloni tuleb minna spetsiaalselt kohale, möödaminnes toidupoest toitu ostes sinna ei saa. Aga selge, et sellised spetsiaalsed ostlemiskohad nagu kaubanduspargid on Eestis uus nähtus, ta kindlasti tõmbab inimesi."

Ta lisas, et kindlasti toimub mingil määral turu ümberjaotamine ja see jätab jälje ka poodide käibele. Turul on juba praegu näha hästi palju kampaaniaid ja soodustusi pakutakse juba hooaja alguses uutele toodetele, sest seoses viimase majanduslangusega on turg paigal seisnud või natuke langenud.

Mere usub, et pikemas perspektiivis tuleb aktiivse eluviisiga inimesi juurde ja tarbijale on laiem valik kindlasti hea.

Eesti suuremad spordikaupade ketid Sportland ja Rademar ei soovinud teemat kommenteerida.

Rademari käive oli eelmisel majandusaastal 33,9 miljonit eurot ja võrreldes eelnenud aastaga oli see 41 protsenti suurem, kasum aga kasvas 531 000 eurolt 1,48 miljoni euroni. Tuleb aga arvestada, et Rademar muutis oma majandusaastat, nii et see kestab 1. aprillist kuni 31. märtsini ja seega kajastas kõnealune aruanne 15 kuu pikkust perioodi vahemikus 2021. aasta algusest kuni eelmise aasta märtsi lõpuni.

Sportland International Group AS-i kontserni kuuluv Sportland Eesti ketti kuuluvad ka Sportland Outleti, Timberlandi, Adidase ja SportsDirecti kauplused ning Sportlandi e-pood.

Ettevõtte majandusaasta algas 2021. aasta 1. mail ja lõppes eelmise aasta 30. aprillil ning nende käive oli sel perioodil 54 miljonit eurot. Võrreldes eelnenud majandusaastaga kasvas käive rohkem kui 10 miljoni euro võrra. Kasumit teeniti ligi 6,2 miljonit eurot.

Matkaspordi käive kasvas 1. oktoobrist 2021 eelmise aasta septembri lõpuni kestnud majandusaastal ligi veerandi võrra. Ettevõtte käive oli sel perioodil 7,2 miljonit eurot ja kasum 407 000 eurot.

Veloplus OÜ käive oli mullu ligi 4,5 miljonit eurot ja võrreldes eelnenud aastaga vähenes see seitsme protsendi võrra. Puhaskasumit teeniti 582 000 eurot.

Hawaii Expressil käive oli eelmisel majandusaastal, mis kestis 2021. aasta oktoobrist möödunud aasta septembri lõpuni, 14,3 miljonit eurot ja see kahanes aastaga ühe protsendi võrra. Puhaskasum samas kasvas aastaga ja ületas miljonit eurot.