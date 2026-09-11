Droonitootja värbas endise Eesti Panga presidendi Madis Mülleri

Droone tootev Krattworks teatas sotsiaalmeedias, et Mülleri ülesanne on tugevdada uude kasvufaasi siseneva ettevõtte finants- ja juhtimisalast võimekust.

Müller ise ütles uut töökohta kommenteerides, et ootab põnevusega võimalust panustada kiiresti arenevasse ettevõttesse, eriti seetõttu, et tegemist on kaitsevaldkonnaga, mis on praegu kriitilise tähtsusega valdkond nii Eestis kui ka Euroopas.

Madis Müller oli Eesti Panga president aastatel 2019-2026, enne seda töötas ta Eesti Panga asepresidendina. Aastatel 2006–2011 oli Müller firma International Finance Corporation (IFC) portfellijuht, tegeledes aktsiainvesteeringutega.

Ta on töötanud ka Maailmapanga juures Põhjamaade-Balti valijaskonna tegevdirektori nõuniku ja vanemnõunikuna, peaministri ja rahandusministri majandusnõunikuna ning konsultandina.

Mülleril on USA George Washington University juures magistrikraad rahanduses, mille ta sai 2006. aastal, 1999. aastal lõpetas ta rahvusvahelise ärijuhtimise, panganduse ja rahanduse alal Estonian Business Schoolis.

Krattworks on 2018. aastal asutatud ettevõte, millele panid aluse Tõnis Voitka ja Mattias Luha. Äripäev kirjutas, et aastaga kasvas ettevõtte käive pea 28 korda: kui 2024. aastal jäi käive poole miljoni euro kanti, siis möödunud aastal kerkis see 19,5 miljoni euroni. Lähiaastatel on plaan käive viia sadatesse miljonitesse. Ettevõtte ärikasum oli mullu kaheksa miljonit eurot, tunamullu kujunes kahjumiks pool miljonit eurot.