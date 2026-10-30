Postimees Grupi majandusaasta lõppes miljonieurose kahjumiga

Postimees Grupi eelmine majandusaasta (1. mai 2025 kuni 30. aprill 2026) lõppes miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli kahjum olnud 429 000 eurot.

Postimees Grupi 2025/2026 majandusaasta müügitulu ulatus 32 miljoni euroni,

kasvades võrreldes eelmise perioodiga kolm protsenti. Tellimustulusid oli sellest 16,3 miljonit eurot ehk veidi üle poole kogukäibest.

Müügitulust moodustasid suure osa tulud tellimustest (16,3 miljonit), reklaamtulud olid 11,8 miljonit, uudiste tootmine tõi sisse 514 000 ning ajalehtede üksikmüük 320 000 eurot.

Tellimustulud kasvasid aastaga protsendi võrra: pabertellimuste tulud olid küll kerges languses, kuid digitellimuste maht kasv oli ligikaudu kolm protsenti. Digitellimuste kasv samas aeglustus.

Reklaamitulu oli aruandeperioodil üheksa protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Kasvu tingis uue toote, välireklaami, lisamine ettevõtte portfelli aasta lõpus, märgiti majandusaasta aruandes.

"Laiemalt on Eestisse jääva reklaamiraha turg siiski endiselt languses. Langus on tingitud nii pabertoodete reklaami turu jätkuvast kahanemisest kui ka majanduskeskkonna üldisest jahtumisest, mis on pikendanud reklaamimise otsustusprotsesse, vähendanud ettevõtete reklaamieelarveid ja suunanud osa reklaamirahast rahvusvahelistesse sotsiaalmeedia kanalitesse," selgitati aruandes.

Aruandeaastal töötas ettevõttes keskmiselt 454 töötajat, mida on 14 võrra vähem kui eelmisel perioodil. Tööjõukulud oli 17,2 miljonit eurot.

Postimees Grupi majandusaasta aruandes on esitatud ainult finantsandmed, mis hõlmavad veebi- ja trükimeedia sisutootmist, uudiste tootmist ja reklaamimüüki Eesti turul.

Postimees Grupile kuuluvad uudisteportaalid postimees.ee, rus.postimees ja news.postimees ning maakonnalehed Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja ja Lõuna-Eesti Postimees ning nende uudisteportaalid, samuti meelelelahutusportaalid Elu24.ee ja Limon.postimees.ee.

Lisaks annab Postimees Grupp välja nädalakirja Maa Elu ja ajakirja 60+. Grupile kuulub ka uudisteagentuur BNS.