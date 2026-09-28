X!

Järgmise aasta riigikaitse eelarve on 2,2 miljardit eurot

Eesti
Riigikaitse. Pilt on illustratiivne.
Riigikaitse. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Riigikaitse eelarve on järgmisel aastal 2,2 miljardit eurot. Poliitilisele kokkuleppe kohaselt on käesolevast aastast kaitsekulud vähemalt viis protsenti SKT-st, Nelja aasta jooksul teeb see koos välistoetustega 10,3 miljardit eurot.

Riigikaitse saab valitsuse plaani kohaselt järgmisel aastal 2,2 miljardit eurot. Raskuspunkt on õhu- ja raketikaitsel, süvalöögil ja kaugtulel ning laskemoonal, milleks nähakse ette 632 miljonit. Kaitseminister ütles, et kõik on nii, nagu peab, ehkki eelarve kokkupanemise juures tema ei olnud.

"Kui me räägime kaitse-eelarvest, siis suures osas selle taga on kaitseväe ekspertiis ja selles ma ei julge küll kuidagi kahelda," sõnas kaitseminister Martin Herem.

Mehitamata õhusõidukite arendamisse panustatakse 100 miljonit eurot. Ei mainita maismaa ega mere mehitamata sõidukeid. Koostöös Eesti kaitsetööstusega arendatakse lahendusi, mis võimaldavad mehitamata süsteemid siduda Eesti kaitsevõimega. Seni on lõviosa Eesti kaitsetööstuse toodangust läinud ekspordiks.

"Kui me räägime kaitsetööstusettevõtete käibest, siis eelmise aasta käive oli 750 miljonit, millest kaks kolmandikku oli eksport ja kolmandik Eesti siseturu jaoks. See aasta näeme käibe kasvu ja ma arvan, et see tuleb ühe miljardi kanti ära, millest kolmandik jääb Eesti turule," ütles Eesti kaitsetööstuse liidu tegevjuht Kalev Koidumäe.

"Kui ma nüüd võtan puhtalt ohuhinnangu poolest, siis meile on oluline saada asju kiiresti, kui see, et nad oleks toodetud Eestis," ütles Herem.

Kaitse-eelarvega tulevad kaasa riigikontrolli märkused eelmiste eelarvete kasutamisel tehtud vigade kohta. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid ütles, et hakkab kaitseväe arvepidamisel näpuga järge ajama.

"Riigikaitsekomisjon on võtnud sihiks, et me kavatseme sel ja järgmisel aastal väga teraselt silma peal hoida sellel, kuidas kaitsevägi riigikontrolli poolt tehtud etteheiteid lahendab, et kõik need probleemid seoses varude arvestusega ja finantsjuhtimisega saaksid lahenduse," lausus riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

muusikapäev

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

21:12

EL-i riigid lubavad rahurahastu miljarditest Ukrainale toetust

21:10

Järgmise aasta riigikaitse eelarve on 2,2 miljardit eurot

21:10

Teisipäeval on pilves ilm, mõnes kohas sajab

20:47

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

20:31

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

19:51

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

19:45

Viipekeelsed uudised

19:42

Erikomisjon nõuab välja Dataseli lepinguteni viinud kirjavahetuse

19:25

Michal: kütuseaktsiiside langetamise osas jälgime naaberriikide tegevust

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

27.09

Algaval kütteperioodil tõusevad pea kõikide kütteliikide hinnad

08:33

Lõuna-Korea nõuab Ukrainalt vabandust sõjavangide üleandmise avalikustamise pärast

20:31

Vene droon tabas Kiievi teaduste akadeemia hoonet Uuendatud

27.09

Eesti quadide koondiselt võeti pärast autasustamist kolmas koht ära

13:42

Otse kell 13.15: erikomisjon kutsus aru andma Michali, Rahumäe, Tudebergi Uuendatud

07:10

Soome valitsus otsib võimalusi mootorikütuste hinna alla toomiseks

15:58

Eestis levivad taas sügelised

10:28

Kohus mõistis Oleg Bessedini seitsmeks aastaks vangi

27.09

Serbia president teatas tagasiastumisest

27.09

Neeme Väli Ukraina rindevõidust: see on operatiivtasandi läbimurre

ilmateade

SPORT

21:19

Soomer lõpetas Euro Moto karikasarja: hea, et sellega ühele poole sai

20:47

Jalgpalli noortekoondis viigistas Bulgaariaga ka teist korda

19:51

Olümpiamedalistid alistanud Liiv alustas hooaega heade tulemustega

19:15

EMF mõtleb protestile: karikad võeti käest ja isegi vabandust ei palutud

loe: kultuur

18:56

Kultuuriministeerium suunab 2027. aastal rohkem raha lastele ja noortele

18:29

Jevgeni Grib: mulle meeldib teha salapäraseid ballette

17:45

Rod Stewart tõmbab lavakarjäärile joone alla

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

loe: eeter

17:24

Fotograaf Erik Prozes: Vivian Maieri töödes on näha mängulisust

16:25

Toitumisterapeut: loomulikku soolasust annab toidule seller

15:45

Lehte Hainsalu: oma elu kõige tähtsamad otsused olen teinud läbi mõtlemata

14:46

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

Raadiouudised

18:45

Euroopa Liit jagab laiali 6,6 miljardit eurot Ukraina abiga seotud fondist

18:45

Päevakaja (28.09.2026 18:00:00)

18:40

Eesti digisektor: ELi andmekaitse muudatused võivad piirata ettevõtlust kogu Euroopas

18:00

Tuleva aasta riigieelarve kulud ületavad tulusid 800 miljoni euroga

15:30

Eestis levivad taas sügelised

15:25

Raadiouudised (28.09.2026 15:00:00)

12:30

Soome valitsus kaalub võimalusi kõrge bensiinihinna leevendamiseks

12:30

Zeppelini kaubanduskeskuse asemele kerkib äri- ja elamukvartal

12:25

Raadiouudised (28.09.2026 12:00:00)

09:55

Pangad: pensionisse investeerimine on tõusutrendis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo