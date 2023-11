Gaasimüüjad langetavad jaanuarist hinda ja ootavad hinnataseme püsima jäämist

Kui detsembrist kehtib Eesti Gaasi ja Alexela gaasi koduklientidele hind 75 senti kuupmeetri kohta, siis jaanuarist langetavad ettevõtted hinda vastavalt 60 ja 59,5 sendile ehk samale tasemele, mis see oli novembris.

Eesti Gaasi juhatuse esimees Margus Kaasik ütles, et gaasiturul olid oktoobris ärevad ajad, kui Hamas ründas Iisraeli, mis viis erinevate energiakandjate hinnatõusuni. "Nüüd novembris on mured energiaturul vähenenud ja hinnad normaliseerunud."

Hollandi gaasibörsi TTF tulevikutehingute hinnad on langenud ligikaudu 40 eurole megavatt-tunnist, mis on ligikaudu 10 eurot madalam tase kui möödunud kuul. Kaasiku sõnul võimaldab see ka tarbijatele jaanuari hinna tuua suures plaanis tagasi sinna, kus see on viimastel kuudel olnud.

Suvised hinnatasemed olid Kaasiku sõnul võrdlemisi soodsad, siis aga oodati talviseks hinnaks 50 eurot megavatt-tunni eest. "Paistab küll, et see talv tuleb pigem soodsam kui osati ennustada. Peamiselt on laovaru loomine läinud paremini kui võis karta ja Euroopa gaasitarbimine on endiselt mõõdukal tasemel, suurt külma talve hetkel Euroopas ei ennustata," sõnas ta.

Alexela energiakaubanduse portfellijuhi Kalvi Nõu sõnul on hinnalangetuse taga laias laastus maailmaturu hinnalangus ja madal nõudlus Euroopas. "LNG tarned toimivad, hoidlad on endiselt gaasi täis ja ei ole ka neid riske realiseerunud, mida kuu aega tagasi kardeti. Iisraeli-Palestiina konflikt ei ole ka tänaseks suuremaid tõrkeid gaasitarnetesse toonud," rääkis ta.

Nõu hinnangul võivad praegused hinnad tõenäoliselt jääda kehtima kogu talveks. "Jällegi, see on väga sõltuv hinnast ja muudest turuteguritest," sõnas ta.

Ilm on Euroopa lõunaosas püsinud soe

Margus Kaasiku sõnul on hind praeguseks kordades madalam kui möödunud aastal, veel mõni aasta tagasi oli börsihind aga 20 euro juures megavatt-tunni eest. "Meil on veel tee minna, aga oleme väga suure tee sellest maast ära käinud."

Kõige olulisemad mõjud gaasi hinnale on sellel, milliseks talv kujuneb ning kuidas gaasivarusid kasutatakse. "Praegused ennustused keskmise talvega on positiivsed, aga talv võib olla ka teist nägu. Eks seda näitab aeg," rääkis Kaasik.

Samuti on oluline mõju geopoliitilisel ebakindlusel, mille arengute vastu turul kaitset ei ole.

Nõu märkis, et praegune külmalaine on tabanud eelkõige Põhjamaid ja Lõuna-Euroopas on seni olnud ilm tavapäratult soe. "See on ka üks põhjus, miks Kesk-Euroopas on gaasi nõudlus täna nii palju väiksem ja miks gaasi hoidlatest välja ei võeta," ütles ta.

Aeg-ajalt ette tulevad lühemad külmalained suuremalt gaasi hinda ei mõjuta, pikaajalisel külmalainel on gaasi hinnale aga tugev mõju, sõnas Nõu. "Kui ilmamudelid hakkaksid näitama, et külm ilm jääb püsima, siis see teeb kindlasti gaasikauplejad närvilisemaks."

Tarbimine on tagasihoidlikult taastumas

Möödunud aasta kõrge gaasihinna tõttu otsisid tarbijad ka gaasile alternatiiv ning Baltikumis ja Soomes vähenes tarbimine ligikaudu kolmandiku võrra. Kaasiku sõnul asendati gaasi osaliselt teiste kütustega või hoiti toas madalamat temperatuuri. Praeguseks on osa tarbimisest taastunud, kuid Balti riikides suhteliselt tagasihoidlikult, Soomes on kliendid kiiremini gaasile tagasi lülitunud.

"Praegu on ilmad suhteliselt jahedad, mis iseenesest tõstab gaasi tarbimist. Võrreldaval kujul on ta ikkagi madalam kui varem," ütles Kaasik.

Kui TTF-i hind püsib praegusel tasemel ehk 40 euro juures, võib kodutarbijate hind jäädagi ligikaudu 60 sendi juurde. Kaasik märkis, et alla 40 euro langemisel on hinnalangetusruumi veel. Hiljemalt kevadsuvel ootab ta aga hinna langemist.

Nõu sõnas, et varustuskindlusega Baltikumis murekohti ei ole, kuna Läti gaasihoidla on ligikaudu 90 protsendi ulatuses täidetud, millest piisab talve üle elamiseks sõltumata sellest, kui külmaks regioonis läheb.