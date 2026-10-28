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Gaasi hind tõusis Euroopas üle aastate taas 100 eurost kõrgemale

Majandus
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Gaasipliit.
Gaasipliit. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Maagaasi hind tõusis Euroopas üle 100 euro megavatt-tunnist; viimati oli gaasi hind samal tasemel pea neli aastat tagasi.

Hollandi gaasibörsil TTF tõusis maagaasi hind kolmapäeva õhtul üle 100 euro megavatt-tunnist.

Euroopas oli gaasi hind viimati üle 100 euro megavatt-tunnist 2022. aasta detsembris. Toona oli tegu hinnalanguse perioodiga ning 2023. aasta veebruaris oli hind juba alla 50 euro megavatt-tunnist. Praegu on olukord vastupidine ehk gaasi hind on TTF börsil tõusnud kiiresti terve viimase kuu: veel septembri lõpus oli Euroopas gaasi hind 70 euro juures.

Marko Allikson Baltic Energy Partnersist ütles ERR-ile, et 100 eurot pole veel kindlasti lagi ning hind võib veel kerkida märkimisväärselt.

"Erinevate analüütikuhinnangute kohaselt võib hind kerida kuni 150 euro tasemeni megavatt-tunnist, kui talv peaks algama suuremate külmaperioodidega," ütles ta.

Gaasihinna tõusu taga on endiselt samad põhjused: siiamaani lahenduseta sõjalised konfliktid Lähis-Idas, mistõttu on muutunud ebakindlaks sealsed gaasitarned ning ajalooliselt madal gaasivarude tase Euroopas.

"Euroopa gaasivarud on jätkuvalt viimase 15 aasta oktoobri lõpuperioodi madalaimal tasemel, praegu 75 protsenti mahutite täituvus, ja järgnevad päevad on toomas suhteliselt soojale oktoobrile järge keskmisest külmemate ilmadega Lääne-Euroopas novembrikuus, mis suurendab gaasi tarbimist," lausus Allikson.

Gaasi hinna tõusule on kaasa aidanud poliitilised sõnumid USA-st, väidetavalt on Ühendriigid informeerinud riike Lähis-Idas, et kavatseb Iraani vastu alustada uut rünnakute lainet.

"Spekuleeritakse võimalusega, et peale USA vahevalimisi võib sõjategevus Hormuzi väinas lükata edasi lahendust, mis võimaldaks 20 protsenti maailma LNG-tarnetest katnud Kataril uuesti turule pääseda. Juba on saanud ka Katari gaasiostjad teated force majeure`i tõttu tarnete peatamisest aasta lõpuni," lausus Allikson.

Euroopas tõstavad gaasi hindu ka tõrked tarnetega Norras.

Toimetaja: Marko Tooming

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